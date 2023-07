Valeria Marini e il flirt con Jova, Ferragni in fissa con l'adv e Pino Insegno che fa infuriare la gatta nera

Follie di mezza estate per i vip nostrani che, complice il caldo torrido, rispolverano vecchissimi flirt, festeggiano spose (e incassi) e scatenano nuove polemiche.

Jovanotti e il flirt con Valeria Marini

Ci voleva di toccare quota 56 per scoprire che tra Valeria Marini e Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, c'è stato del tenero. Ovviamente la storia non è recente, ma questa calda estate ha portato la showgirl sarda a rispolverare vecchi flirt e per giunta con dovizia di particolari. "L'ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo. Io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi", ha raccontato Valeria Marini al Corriere della sera, aggiungendo: "Meraviglioso, solare, giocoso". E cosa volevi che facessero il giovanissimo Jova e la diciottenne Valeria sotto il cielo sardo? "Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Baciava molto bene", ha confessato lei, svelando che la relazione durò addirittura un anno. Sorprendente.

Tutti pazzi per Melissa Satta

Dalle stalle alle stelle. Con il ritorno alla vittoria di Matteo Berrettini, Melissa Satta si è trasformata come per magia da porta-sfiga a oggetto del desiderio del pubblico e mezza stampa esterna l'ha riempita di complimenti. Dal Daily Mail al The Sun fino al New York Times molti quotidiani stranieri hanno puntato i riflettori sulla conduttrice ed ex velina riportando i commenti del pubblico social e commentando a loro volta la bellezza della sarda: "La perfezione…una dea...che coppia insieme". Come cambia velocemente il vento.

Chiara Ferragni a Mykonos, l'adv vale di più della sposa

Le sorelle Ferragni si sono riunite a Mykonos per l'addio al nubilato di Francesca, che il 9 settembre convolerà a nozze. All'aeroporto c'era buona parte della comitiva ma la Ferry avrebbe scelto di volare da sola verso la Grecia, raggiungendo sorelle e amici qualche ora dopo. Tra cene, tuffi in piscina e brindisi, Chiara Ferragni non ha mancato di sfruttare la trasferta all'estero per promuovere il suo brand. Altro che occhi puntati sulla sposa. Dei post #adv si è perso il conto.

Pino Insegno fa infuriare la gatta nera