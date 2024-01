Valeria Marini di nuovo single. "La Mendez? Non so chi sia"

È finita la storia d'amore tra Valeria Marini e Gerolamo Cangiano. L'onorevole aveva già anticipato ai microfoni di Striscia la notizia, che la relazione era giunta al capolinea già da diverse settimane, ma poche ore fa è arrivata la conferma anche da parte della showgirl. " Sono stata io ad allontanarmi da Gimmi per una sua situazione sentimentale delicata ma ho preferito mantenere la massima riservatezza perché non ho bisogno di né di visibilità né di fare parlare della mia situazione sentimentale per farmi pubblicità", ha dichiarato Valeria Marini all'agenzia di stampa AdnKronos.

Valeria Marini, Cangiano e Denny Mendez

Insomma, la relazione, che durava da circa un anno, si è conclusa da tempo ma né la showgirl né il deputato di Fdi avevano fatto annunci pubblici, scegliendo di mantenere privata la notizia della separazione. A fare circolare l'indiscrezione è stato il sito Dagospia, che ha dato risalto a un articolo della rivista Novella2000, nel quale si parlava della rottura e dell'amicizia particolare tra Cangiano e Denny Mendez. "L'onorevole avrebbe trovato in Denny un'amica, dicono alcuni, mentre altri parlano di qualcosa in più di una semplice amicizia", ha anticipato il settimanale e Dagospia ha rilanciato: "Tutto vero ma c'è di più". Enrico Lucci, per Striscia la Notizia, ha provato a indagare, ma Cangiano ha gettato acqua sul fuoco del gossip: " Sono single" .

Le dichiarazioni di Valeria Marini

Così Valeria Marini ha deciso di mettere un freno ai rumor e parlando con l'AdnKronos ha dichiarato di essere comunque vicina al suo ex compagno: "Con Gimmi abbiamo ottimi rapporti e siamo molto amici". La showgirl è stata meno diplomatica, invece, sulla questione Denny Mendez, che a sua volta si è da poco separata con il produttore cinematografico Oscar Generale. " Ma chi è? Cosa fa nella vita? È una alla continua ricerca di visibilità. Ho sentito Gimmi e mi ha detto che è solo una bufala. A volte riemergono dagli abissi attaccandosi al carro della Marini" , ha concluso Valeria Marini.

La smentita di Cangiano sulla Mendez