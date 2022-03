La confessione choc di Valeria Marini: "Cosa mi ha fatto fare mia madre"

Sono rivelazioni importanti e a tratti dolorose quelle fatte da Valeria Marini a Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani in onda su Rai Due. La showgirl è protagonista dell'intervista esclusiva, che andrà in onda venerdì 18 marzo e dalla quale trapelano le prime indiscrezioni.

Oltre a ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera nel mondo dello spettacolo, Valeria Marini ha affrontato temi importanti a Belve, parlando di episodio dolorosi della sua vita per lungo tempo taciuti. Come l'interruzione di gravidanza subita quando aveva poco più di 14 anni. Un aborto deciso dalla madre, che oggi lei ringrazia. La showgirl ha raccontato di avere vissuto un amore " turbato " quando era un'adolescente, innamorata di un uomo molto più grande di lei, del quale rimase incinta. La gravidanza, però, non è mai stata portata a termine per decisione della madre di Valeria Marini.

" Non sapevo che avrei fatto un'interruzione di gravidanza. Ero molto ragazzina, però mia mamma l'ha fatto proprio per il mio bene perché questo amore che avevo per questa persona era un amore non sano, turbato. Lui era una persona molto violenta ", ha confessato Valeria Marini a Francesca Fagnani, nell'estratto dell'intervista anticipato in esclusiva dal portale DavideMaggio.it.

La showgirl di quel periodo doloroso non ricorda quasi niente. L'episodio è stato quasi cancellato dalla memoria come meccanismo di difesa da una sofferenza troppo grossa, ha confessato alla conduttrice quando le ha chiesto: " Quando lei si è svegliata e le hanno detto di avere abortito, cosa ha pensato?". La Marini non ha mai accusato la madre, Gianna Orru, per la scelta fatta. " Sua madre ha deciso per lei, non è stata una violenza?", ha chiesto Francesca Fagnani all'ospite, che ha chiarito : "No, perché mi ha cambiato la vita. Mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata con una persona che non mi amava, che mi faceva del male. Non posso far altro che ringraziarla ". Nonostante l'età, Valeria Marini nutre ancora il desiderio di poter diventare mamma. Il passato, anche se doloroso, non le ha fatto perdere l'istinto materno.