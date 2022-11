Valerio Scanu fa coming out: "Ma non ho mai voluto etichettarmi"

La proposta di Valerio Scanu al fidanzato Luigi Calcara ha sconvolto i fan dell'artista non tanto per la dichiarazione d'amore, quanto per l'inatteso coming out. Fino a oggi l'ex talento di Amici di Maria De Filippi aveva mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e non aveva sentito il bisogno di dichiarare apertamente la sua omosessualità. La scelta di farlo ora è solo la conseguenza di un altro desiderio. " In realtà ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all'uomo che amo. Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell'altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out ", ha dichiarato Valerio Scanu al Corriere della sera.

E la classica proposta di matrimonio è arrivata nelle scorse ore, quando l'artista sardo (fresco di laurea in Giurisprudenza) si è inginocchiato di fronte al compagno per chiedergli di sposarlo. L'occasione è stata la festa di compleanno del 34enne, docente universitario, e il video è finito sui social network diventando virale in pochissimo tempo. " Ci siamo conosciuti nel luglio 2020. Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona ".

Da quel momento la coppia non si è più lasciata: la convivenza a Roma (un po' a casa dell'uno, un po' nell'abitazione dell'altro), i progetti in comune e la storia sempre più importante che ha portato Scanu a fare il grande passo. " Mia mamma mi ha detto che è un passo importante, che bisogna essere sicuri, che lei non lo era ancora dopo anni", ha rivelato il cantante, svelando che il matrimonio potrebbe celebrarsi nel giro di pochi mesi: "Lo faremo nel 2023, non abbiamo deciso quando. E sarà a metà strada (tra Sardegna e Sicilia ndr), per non scontentare nessuno ".