"Vuoi sposarmi?". Così Valerio Scanu fa coming out

Valerio Scanu è pronto per il grande passo. L'artista, nato musicalmente nella scuola di Amici, ha chiesto la mano del compagno Luigi Calcara, docente universitario e nel farlo ha ufficialmente fatto coming out. Il filmato della proposta, fatta durante una festa a sorpresa con decine di amici, è stato condiviso su Instagram e in poche ore è diventato virale.

Poche settimane fa Valerio Scanu aveva condiviso sui suoi profili social il traguardo universitario raggiunto, la laurea in Giurisprudenza ottenuta dopo anni di studio portati avanti insieme alla musica. L'artista non ha mai abbandonato il suo lavoro di cantante, ma ha portato avanti con impegno all'università e ora nel suo futuro potrebbe esserci un lavoro da avvocato. Al suo fianco, nell'ombra, c'è sempre stato il compagno Luigi Calcara, docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrice ed energetica dell'Università La Sapienza di Roma.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'uomo 34 anni è vicino a Scanu dal 2020 ma solo oggi, con la proposta a sorpresa, la coppia ha fatto coming out, portando allo scoperto la relazione. Valerio ha scelto la festa di compleanno del compagno, dove erano presenti molti amici in comune, per cogliere di sorpresa il fidanzato e inginocchiarsi davanti a lui con tanto di anello. La risposta, arrivata sulle note di "Ti sposerò perché" di Eros Ramazzotti, non poteva che essere " sì " e il video è finito sui social network a opera di un'amica del cantante.

A rendere virale il filmato - ricondiviso anche dallo stesso Scanu - è stata la reazione decisamente inaspettata del futuro sposo, che non si aspettava di certo una proposta ufficiale con tanto di obiettivi a riprendere la scena. Di fatto la proposta di nozze coincide con il coming out ufficiale di Valerio Scanu, che fino a oggi aveva mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita sentimentale, tenendo al riparo da occhi indiscreti la sua storia personale.