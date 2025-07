Venus Williams ufficializza la relazione con Andrea Preti: chi è l'attore italiano che ha fatto innamorare la tennista

Dopo essere stati paparazzati in giro per l'Italia e aver scansato per mesi ogni gossip sulla loro presunta relazione, Venus Williams e Andrea Preti non si nascondono più. La tennista americana ha ufficializzato la storia d'amore con l'attore italiano in occasione del suo atteso ritorno in campo al Washington Open 2025. Durante la conferenza stampa pre-gara la sorella di Serena Williams ha parlato del duro percorso compiuto per tornare a giocare e alla domanda diretta di una giornalista sul ruolo giocato dal suo fidanzato, Andrea Preti, nel suo ritorno in campo non ha usato giri di parole: "Andrea mi ha incoraggiata ad andare avanti ed è meraviglioso essere qui. Non mi ha mai vista giocare". Durante l'intervista Venus avrebbe addirittura chiamato Preti " il mio futuro sposo" , svelando che il brillante comparso al suo anulare sinistro da alcuni mesi è una promessa destinata a concretizzarsi all'altare.

L'incontro, le foto e La Talpa

Che tra l'attore italiano e la tennista americana ci fosse più di un'amicizia lo si era capito da tempo. Lo scorso febbraio Venus e Preti erano stati paparazzati insieme a Roma e poi, due settimane dopo, in Costiera amalfitana, ma nessun gesto d'affetto - quasi a voler nascondere la relazione - aveva dato la certezza della frequentazione. Il trasferimento di Andrea negli States e gli altri avvistamenti riferiti dalla stampa scandalistica americana, però, hanno alimentato il gossip fino a oggi, quando la tennista ha confermato la storia. La relazione sarebbe cominciata la scorsa estate e durante la partecipazione al reality "La Talpa", nel novembre scorso, Preti avrebbe confermato tra le righe di essere "occupato" per evitare di finire in certe dinamiche televisive, ma senza svelare l'identità della fidanzata: "C'è una persona. Non mi va di finire in certe dinamiche ". Ma chi è l'attore italiano che ha rubato il cuore della campionessa?

Chi è Andrea Preti

Nato a Copenaghen il 6 giugno 1988, figlio di ristoratori italiani trasferiti in Danimarca, Andrea Preti inizia la sua carriera come modello e testimonial di spot pubblicitari ma il suo sogno è quello di diventare un attore. Dopo essere diventato il volto dello spot per la birra Ichnusa, nel 2013 Preti debutta in televisione nella fiction "Furore" su Canale 5, interpretando il sindacalista Rinaldo Voglino. Nel 2014 firma regia e sceneggiatura di "One More Day", recitando accanto a Stefania Sandrelli. Nel 2016 decide di partecipare a L'Isola dei Famosi 11 e successivamente ha la sua grande occasione nel mondo del cinema, recitando - tra il 2017 e il 2019 - in film come "Di tutti i colori", "Detective per caso" e "Un nemico che ti vuole bene". Nel 2021 recita in "Girls from Dubai", con la collaborazione di Paolo Roversi e Giulio Berruti, e torna in televisione nella serie di successo "Un professore", accanto ad Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Nel 2024 è stato infine concorrente del reality game "La Talpa".

Proprietario di un ristorante di healthy food , Preti è finito alla ribalta della cronaca rosa nel 2017 per la storia con l'attrice Claudia Gerini . Nel passato amoroso dell'attore, però, ci sono anche altre relazioni "famose" come quella con Asia Argento e Flavia Pennetta.