Victoria dei Maneskin e quella strofa "memorabile": spunta un video in discoteca

Scatenata come non mai, Victoria de Angelis dei Maneskin in discoteca si lascia andare a strofe “delicatissime”. In queste ore, infatti, sta facendo il giro del web il video pubblicato sui social dalla fanpage dedicata alla bassista della band italiana più famosa del momento.

Il video “incriminato”

“Iconic memories”, ovvero “Momenti iconici” è questa la didascalia a corredo del video pubblicato sulla pagina Instagram che raccoglie foto e video dei Maneskin e, in particolare, di Victoria. Nel filmato, la si vede insieme al collega Thomas Raggi, il chitarrista della band, intonare un freestyle decisamente sopra le righe.

Il video, stando alla descrizione, risalirebbe allo scorso dicembre, quando i Maneskin si trovavano in Giappone per alcune tappe del loro tour: “After party in Tokyo, Japan 15/12/2023” si legge. A far discutere, le parole utilizzate dalla giovane musicista; con un cappello bianco in testa gorgheggia: “Se puzzi co' 'a fr**na te la sciacquo tutta, racconterai di noi la sco**ta più brutta...”. Ma non è finita qui perché poi ha anche aggiunto: “Sc**o tutte quante cor ca**o sempre moscio!”. Insomma, una strofa decisamente “memorabile”. In tutto questo, ad accompagnarla, c’era il collega Thomas che, smistando cocktail, smanettava sul mixer per tenere il tempo.

Victoria e la passione per il djset

Per godersi un momento di relax dopo la tournée mondiale che ha portato i Maneskin negli Stati Uniti, in America del Sud, in Australia, in Europa e in Asia, Victoria a Capodanno aveva optato per la montagna, sulle Dolomiti. È proprio in quell’occasione che ha sfoggiato l’amore per il dj set (una sua vecchia passione). Così, aveva documentato tutto sui social con foto e video che la ritraevano in una festa in discoteca con amiche e amici e un nude look molto sexy.

Sono di qualche giorno fa, invece, le foto insieme alla compagna, la super modella brasiliana Luna Passos, alle Maldive. È lì che Victoria ha deciso di godersi qualche giorno di vacanza. Quella del djset, d’altronde, è una passione che la bassista condivide anche con la fidanzata con cui fa coppia fissa ormai da qualche mese, esattamente come dimostrano alcuni video in cui ballano e fanno le djset.

Chi è Luna Passos

Modella di professione, Luna ha 22 anni ed è originaria di Saint Martin. Per metà brasiliana e per metà olandese, di lei si sa davvero poco. È alta 1.75 cm ed è segno zodiacale del leone. Luna è molto famosa a livello internazionale, tanto che ha calcato importanti palchi, sfilando per diversi brand affermati nel mondo della moda da Yves Saint Laurent a Givenchy. “Ho sempre voluto fare la modella. Anche mia sorella fa la modella e quindi mi ha ispirato assistere a tutti i viaggi che faceva. Sono stata scoperta su Instagram dall'agenzia Next”, aveva raccontato alla rivista Models.com. E ancora, aveva rivelato: “Poi suono il violino, amo ballare e ho sviluppato un’ossessione per la pole dance”. Chissà se adesso l'avra anche per il freestyle.