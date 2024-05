Altro che furto: cosa è successo davvero al telefono di Fabio Rovazzi

Che sia un personaggio molto autoironico è un dato di fatto. Sui social come nella vita di tutti i giorni, Fabio Rovazzi si è sempre saputo prendere in giro da solo, e lo ha fatto con arguzia e tanta ironia. Cantante, artista, content creator e molto altro ancora: Rovazzi è un vero e proprio idolo per i più giovani. Solo qualche ora fa – era la giornata di domenica 12 maggio – sui social e sul suo profilo Instagram dove è seguito da 1,3 milioni di utenti, è apparso un video che ha fatto molto discutere.

Il cantante era intento a registrare una live per i suoi follower, ma un ragazzino gli ha rubato il telefono per sparire poi tra le strade di Milano. Non a caso, il video è stato riportato da diverse testate proprio per la singolarità della situazione.

Fino al colpo di scena di oggi, quando lo stesso Rovazzi racconta cosa c’è dietro il furto del suo cellulare, rivelando che si è trattato solo di uno scherzo. Questa volta, infatti, dopo il furto riappare il viso di Fabio Rovazzi che, con un piccolo sorriso, rivela il motivo del finto furto. Tutto è frutto di una campagna promozionale per lancio di “Maranza”, il suo nuovo singolo. Viene descritto come “ il ritratto fedelissimo e dissacrante del maranza, sciorinando nota dopo nota i codici estetici e comportamentali di quello che, da fenomeno prettamente milanese, ha superato i confini della città per arrivare dappertutto a colpi di borselli griffati, orologi di valore, tute acetate, collane in bella vista e drill nelle cuffie".