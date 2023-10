Esce nudo dalla doccia. La svista sexy di Belen

Il peggio sembra essere passato. O almeno è quello che Belen Rodriguezsembra voler dire ai suoi fan con le foto e le storie condivise sul suo profilo Instagram. Dopo giorni di silenzio, infatti, la showgirl è tornata a comunicare con i suoi follower sul web e si è mostrata felice e sorridente in diversi contenuti social pubblicati nelle scorse ore.

Nella giornata di venerdì 13 ottobre, Belen è tornata a sorpresa sui social network, rivolgendosi direttamente ai suoi fan con una frase che dice molto del suo rapporto con la community. " Mi mancate...mi siete mancati" , ha scritto lei su Instagram riprendendosi con il cellulare in auto. Con il video la Rodriguez ha smentito, di fatto, il ricovero in una clinica di Padova, indiscrezione che era circolata negli scorsi giorni e che faceva temere sulle sue condizioni di salute. In realtà, Belen non si trova in ospedale, bensì in montagna dove l'argentina si è mostrata sorridente poco fa.

La fuga di Belen in montagna

Rientrata per alcune ore a Milano - e intercettata da alcuni paparazzi nei pressi della sua abitazione - la showgirl si è allontanata nuovamente dal capoluogo lombardo nella prima mattinata di sabato 14 ottobre per rifugiarsi in montagna con il suo nuovo amore, Elio Lorenzoni. A confermarlo è stata lei stessa, mostrando lo chalet dove trascorrerà il weekend insieme all'imprenditore bresciano. Su Instagram Belen Rodriguez ha condiviso alcune foto dello splendido paesaggio montano, che fa da cornice al loro rifugio, poi gli scatti dell'interno dell'appartamento e alcuni dettagli del suo outfit da montagna. Tutto come se niente fosse successo negli scorsi giorni, quando si parlava del suo malessere e lei era sparita dai radar.

L'incidente sexy su Instagram

Sul suo profilo Instagram, Belen ha condiviso anche un video selfie, nel quale si è mostrata sorridente quasi a voler smentire ogni notizia uscita negli ultimi giorni su un suo presunto stato depressivo dovuto alla fine del matrimonio con Stefano De Martino. Registrando il filmato con il suo cellulare, però, l'argentina ha immortalato - senza volerlo - anche il fidanzato Elio, che stava uscendo dalla doccia con solo un asciugamano intorno alla vita. Belen ha subito coperto con il suo corpo la figura di Lorenzoni seminudo sullo sfondo della ripresa, chiudendo frettolosamente il video. Così ha evitato l'incidente piccante, ma quanto accaduto ha fatto tornare il sorriso alla sua fanbase, che temeva per la sua salute. Dunque, tutto rientrato? Forse, intanto la showgirl si gode un weekend d'amore.