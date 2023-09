Belen e Elio, primo selfie dalle Dolomiti. Ma manca l'annuncio di divorzio da Stefano

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sono la nuova coppia dell'estate (sì, perché la stagione non è ancora terminata). Mentre su Instagram Lorenzoni cerca riservatezza - mantenendo ancora privato il suo profilo - Belen Rodriguez ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto con lui pubblicando il primo selfie di coppia. Nelle scorse ore, infatti, la showgirl argentina ha condiviso con i suoi follower la prima immagine con il nuovo compagno, scatto di una breve fuga romantica sulle Dolomiti.

Weekend d'amore sulle Dolomiti

Da giorni l'argentina pubblicava contenuti social nei quali si intravedeva l'imprenditore lombardo che, secondo i rumor, fa coppia fissa con lei da circa un mese. Nelle foto e nei video, però, Lorenzoni era sempre stato una presenza discreta, mai ingombrante, almeno fino al post del 31 agosto, quando la conduttrice ha scatenato il panico sul web con i primi scatti con Elio durante una festa privata. Nelle ultime ore Belen ha deciso di ufficializzare la storia pubblicando il primo selfie di coppia dalle Dolomiti, dove i due si sono rifugiati per concedersi una breve vacanza. Dopo il selfie insieme, la Rodriguez ha condiviso sul web anche un breve video, nel quale si sente Lorenzoni chiederle se vuole una foto, mentre Belen lo invita ad avvicinarsi per farsi riprendere, ma lui declina l'invito. La coppia ha alloggiato in un resort di lusso immerso nel verde, concedendosi qualche momento di relax e un volo in parapendio, tutto documentato su Instagram.

L'addio a Stefano De Martino

Secondo gli esperti di gossip, la fuga sulle Dolomiti sarebbe stata concordata con una nota rivista di cronaca rosa, che potrebbe dedicargli la copertina per ufficializzare la relazione. Un'indiscrezione che stona, però, con la situazione personale che coinvolge Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Infatti, la coppia non ha mai annunciato il divorzio ufficiale.

Da mesi Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno preso le distanze confermando ciò che si vociferava da tempo, cioè che il matrimonio fosse arrivato all'atto conclusivo. Eppure, nessun comunicato è stato rilasciato dai due, come si confà a personaggi pubblici come loro. Il conduttore partenopeo e la showgirl argentina hanno lasciato che il matrimonio andasse alla deriva, alimentando i gossip e conducendo due vite da single. Secondo i beneinformati l'annuncio arriverà nel modo più eclatante senza comunicati stampa ufficiali, bensì in televisione con due interviste separate (si vocifera a Belve da Francesca Fagnani). Un modo singolare per chiudere un capitolo iniziato nel 2012 e durato, tra alti e bassi, oltre dieci anni.