Manuel Bortuzzo ricoverato in ospedale: cosa è successo e come sta

È bastata una foto pubblicata sulla pagina Instagram da Manuel Bortuzzo a scatenare il panico sui social network. Il nuotatore ed ex concorrente del Grande fratello vip ha fatto preoccupare non poco i suoi fan in seguito al suo ricovero. La conferma degli ultimi difficili giorni vissuti da Bortuzzo arriva da Fanpage.it.

Cosa è successo a Manule Bortuzzo

Dopo la parentesi televisiva, con la partecipazione al Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo è tornato in vasca. Il nuotatore si è posto un obiettivo ambizioso, partecipare Olimpiadi del 2024, e si sta concentrando sugli allenamenti e le gare in programma. Prese le distanze dai gossip, che lo volevano di nuovo vicino alla sua ex Lulù Selassie, Manuel ha continuato a condividere la sua vita sui social network rimanendo vicino ai fan conosciuti grazie all'esperienza nella Casa del Gf Vip. Ed è in rete che nelle ultime ore ha scatenato la preoccupazione di molti condividendo un post, che non lasciava presagire nulla di buono.

Il ricovero in ospedale

Sulla sua pagina Manuel Bortuzzo ha pubblicato uno scatto, nel quale compariva con il volto parzialmente coperto da una mascherina e in quello che sembrava essere un ospedale. " La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi ", aveva scritto sul suo profilo, salvo poi cancellare il post poche ore dopo, quando il suo account è stato preso d'assalto dai follower preoccupati per la sua salute.