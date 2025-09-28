Vittorio Sgarbi torna in pubblico e vota nelle Marche: "Più marchigiano di un marchigiano"

Vittorio Sgarbi, ligio al dovere di cittadino, quest'oggi si è recato presso il seggio di San Severino Marche, in provincia di Macerata, dove da qualche anno ha la residenza, per esprimere il suo voto per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche. " Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei ", ha scritto il critico d'arte nell'immagine sui social che accompagna una foto scattata al seggio. Per Sgarbi si tratta del ritorno in pubblico dopo una serie di complicanze di salute che l'hanno tenuto lontano dalla ribalta per diverso tempo.

Il critico è apparso dimagrito ma comunque in forma nonostante i problemi alla prostata, l’intervento al cuore e la depressione. La foto potrebbe essere una risposta indiretta a quanti si sono convinti che Sgarbi non fosse più in grado di badare a se stesso. Nei giorni scorsi è stato reso noto che la figlia del critico avesse avanzato l'ipotesi che il padre potesse avere bisogno di un amministratore di sostegno perché non più capace a gestire in autonomia i propri interessi. Ovviamente da una foto è in possibile stabilire quale sia la realtà, tuttavia il critico ha voluto in questo modo mandare un forte segnale sulla sua ripresa.

Nelle immagini condivise, Vittorio Sgarbi ha inserito anche alcuni momenti in cui si è fermato ad ammirare le opere d'arte del rinascimento marchigiano, sua grande passione. Tanti i messaggi sotto questo post, la maggior parte di ben tornato al mondo social ma, soprattutto alla vita pubblica.

uando è entrato per votare, Vittorio portava con sé una forza e una determinazione che non lasciano dubbi

Emozionata di tornare a San Severino Marche e trovare l'affetto di persone gentili

"Q", scrive un utente che evidentemente era presente al seggio di Sgarbi. Tra i commenti c'è anche quello di, che da tantissimi anni è al fianco del critico: "".