"Vivo nella paura". Sharon Stone perseguitata da uno stalker. L'ex soldato ripreso sotto casa della diva

Dopo i dolorosi lutti, l'aneurisma e il cancro, contro il quale combatte da un anno, Sharon Stone vive un nuovo dramma. Da ormai due anni l'attrice è perseguitata da uno stalker, che sostiene di avere avuto una relazione con lei negli anni '80. L'uomo, un ex veterano delle forze speciali dell'esercito ungherese vive a Londra, ma lo scorso maggio è volato negli Stati Uniti per incontrarla, avvicinandosi alla villa della sorella della Stone e chiedendo di poterla incontrare. Da quel momento la famiglia e Sharon "vivono nella paura", riferisce il Daily Mail.

L'ultimo appostamento

I tabloid inglesi hanno pubblicato le immagini dello stalker, Sandor Boros, appostato sotto la casa di Kelly Stone a Beverly Hills, dove lo scorso maggio l'uomo è rimasto per ore nel tentativo di incontrare l'attrice per la quale ha una vera e propria ossessione. " Afferma di aver avuto un figlio segreto di nome Jason con il suo 'angelo' Sharon nel 1986, quando la star aveva 28 anni. Ma sostiene che il loro figlio è stato assassinato poco dopo nascita", spiega il Daily Mail tra i primi a occuparsi della vicenda, che sta preoccupando la famiglia Stone.

Prima le mail e le lettere deliranti

Sandor Boros ha iniziato a ossessionare Sharon Stone circa due anni fa prima con mail deliranti e lettere indirizzate anche alla madre e alla sorella dell'attrice, poi con veri e propri blitz sotto le case dei parenti della diva, nel tentativo di rintracciarla e poterle parlare. L'ex soldato ungherese non si arrende e nell'ultimo anno si è fatto più pressante, tanto da farsi trovare sotto casa di Kelly Stone e davanti alla porta dell'abitazione del fratello della Stone, Michael. Quest'ultimo, preoccupato per l'incolumità della sorella, lo avrebbe cacciato chiamando la polizia, ma l'uomo continua a perseguitare l'attrice.

L'investigatore: "Ossessionato e pericoloso"