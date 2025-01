Ferragni e le voci di gravidanza, Naike Rivelli si sposa, Totti e Noemi ai Caraibi

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra settimana ricca di gossip si è appena conclusa e molte notizie hanno suscitato notevole interesse sul web. C'è chi si vocifera sia in dolce attesa (Chiara Ferragni), che è volato ai Caraibi per dare il benvenuto al 2025 (Totti e Noemi), chi ha appena annunciato le nozze (Naike Rivelli) e chi, come Bianca Guaccero, è innamorata pazza.

Chiara Ferragni incinta? L'indiscrezione sulla visita in clinica

Cosa ci faceva Chiara Ferragni, fresca di divorzio da Fedez, nella clinica ostetrica Mangiagalli di Milano qualche giorno fa? Impossibile saperlo, quello che è certo è che i paparazzi del settimanale Oggi hanno sorpreso l'imprenditrice digitale all'ingresso e all'uscita dell'ospedale. " Scortata dalle guardie del corpo, Chiara si è trattenuta per oltre un’ora in clinica, la stessa in cui nell’aprile 2021 è venuta alla luce la sua secondogenita" , riferisce la rivista, mostrando le foto dell'influencer fuori dall'ingresso della clinica e scatenando la reazione del popolo dei social. Voglia di metter su famiglia con Provera o semplice controllo ginecologico?

Naike Rivelli si sposa: "A 50 anni avevo appeso il cuore al chiodo, ma ora sono pronta"

Dopo avere collezionato una serie di relazioni sbagliate, Naike Rivelli ha trovato l'uomo giusto che l'ha fatta addirittura capitolare. " A cinquant'anni compiuti mi fidanzo felicemente e mi sposo quest'anno, sappiatelo", ha rivelato a sorpresa la figlia di Ornella Muti su MowMag, annunciando le imminenti nozze con il suo misterioso e poco conosciuto fidanzato. " Volevo appendere il cuore al chiodo, pensavo di invecchiare da single accanto alla mia mamma, anche lei sola e felice" , ma poi è arrivato lui, Roberto, che ha saputo corteggiarla e conquistarla con pazienza e al quale lei ha deciso di giurare amore eterno. All'orizzonte si profila dunque un matrimonio ma non in grande stile, ha assicurato Naike perché " il nostro amore è così immenso che non servono festoni e fronzoli ".

Francesco Totti e Noemi Bocchi, fuga ai Caraibi (con figli)

Un pezzo dell'Italia vip si è trasferita ai Caraibi in occasione delle ultime festività natalizie. Oltre a Fedez e Ilary Blasi - volati (separatamente) sull'esclusiva isola di Saint Barth - anche Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto le bianche spiagge caraibiche per accogliere l'arrivo del nuovo anno. Il Pupone e la compagna stanno trascorrendo i primi giorni del 2025 a Santo Domingo non lontano da dove Ilary si è concessa una romantica fuga con Bastian Muller. Ma mentre Ilary è da sola, con Totti e Noemi ci sono i figli del romano - Chanel, Isabel e persino Cristian - oltre ai figli della Bocchi. Una vacanza da famiglia allargata che riporta l'equilibrio nella vita dell'ex capitano della Roma che, giusto pochi mesi fa, ha rischiato di mandare all'aria la relazione con Noemi a causa del presunto flirt con l'inviata sportiva Marialuisa Jacobelli.

La confessione di Bianca Guaccero: "Giovanni è l'uomo giusto. Farfalle nello stomaco"

Dopo otto anni di "singletudine" Bianca Guaccero ha finalmente trovato l'amore, quello con la "a" maiuscola a giudicare dalle ultime dichiarazioni fatte sulle pagine del settimanale Oggi, che le ha dedicato l'ultima copertina. " Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto. Con Giovanni è andata così. Il primo bacio è arrivato alle prove. Giovanni dice che quando mi ha vista ha pensato 'Bingo'. Io ci ho messo un po’ di più. I primi giorni mi sembrava bello ma troppo perfetto ", ha confessato Bianca parlando del sentimento profondo che la lega al danzatore.

Dopo la vittoria di Ballando con le stelle, la showgirl sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista professionale: condurrà "Dalla strada al palco" con Nek e sarà alla guida del PrimaFestival con Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Ciliegina sulla torna di questo periodo d'oro è Giovanni Pernice, il suo maestro di ballo e suo nuovo compagno.