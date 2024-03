"Questa è la mia vocina". Dopo 48 ore Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social

Dopo alcuni giorni di silenzio, a causa dei i quali i suoi fan più accaniti avevano iniziato a preoccuparsi e a domandarsi che fine avesse fatto, Chiara Ferragni è tornata sui social network per spiegare i motivi per cui è stata costretta a rinunciare a postare con la sua solita frequenza.

Di sicuro nell'ultimo periodo l'influencer è stata particolarmente impegnata nell'organizzare la festa di compleanno del suo primogenito Leone, che ha compiuto sei anni festeggiando insieme a compagni di classe e amici. Un "party a tema" ispirato a Sonic, protagonista della fortunata serie di videogiochi prodotta da Sega, documentato dall'imprenditrice cremonese con una serie di scatti sui suoi profili social.

"Auguri all’amore della mia vita che oggi compie sei anni" , ha scritto sul post la Ferragni. "Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto e tenuto tra le mie braccia: penso che quello sia stato il momento più magico della mia vita. Grazie di avermi reso una mamma, la tua mamma per sempre" , ha concluso. Ma quel messaggio ha lasciato l'amaro in bocca alle ammiratrici dell'influencer, che si sono dette sconfortate per il fatto che per la prima volta nella vita del bambino non ci sia uno scatto di famiglia come accaduto fino allo scorso anno ma due foto distinte pubblicate sui rispettivi social da Fedez e Ferragni.

Non è stato, tuttavia, questo il motivo a creare più agitazione tra i fan dell'imprenditrice, quanto il fatto che per qualche giorno non abbia più postato alcuna storia su Instagram. L'attesa è finita nella giornata di oggi, quando l'influencer ha esaudito il desiderio dei suoi followers più sfegatati riapparendo in video. Seduta sui sedili posteriori di un'autovettura e sorridente, la Ferragni ha parlato a tutti i fan proprio con una storia caricata sul celebre social targato Meta. "Ciao ragazzi, è da due giorni che non parlo nelle storie perché questa è la mia voce" , spiega l'imprenditrice cremonese, raccontando il perché di quel tono. "Mi sono presa un mega raffreddore e basta, questa è la mia vocina soave" , aggiunge, postando anche l'emoticon con le risate a lacrime.

Pare, quindi di poter cogliere un attimo di distensione nella Ferragni, almeno fino al momento in cui Fedez non vuoterà il sacco, stando a quanto da lui stesso annunciato, nel corso di un'intervista concessa a "Belve" che andrà in onda il prossimo 2 aprile. Un evento che ha agitato la Ferragni e il suo entourage, dato che pare che l'influencer abbia intimato al cantante di non rivelare dettagli sul loro matrimonio e sulla questione relativa alla presunta separazione.