Harry e Meghan abbandonano i Windsor: il cognome sarà Spencer (come Diana)

Harry e Meghan vorrebbero cambiare il loro cognome, cancellare Windsor dai documenti per far posto a Spencer, il nome di Lady Diana. Una strategia molto audace, forse perfino avventata, che i duchi avrebbero studiato per avvicinarsi all’immagine della principessa scomparsa (alzando, di conseguenza, un muro ancora più alto con la royal family) e guadagnare popolarità. La duchessa vorrebbe diventare la nuova Diana, mentre per Harry prendere il cognome materno significherebbe tentare di colmare il vuoto lasciato da Diana, un’assenza diventata, per il principe, una specie di ossessione.

“Abbandonare” il cognome Windsor

I duchi di Sussex vorrebbero adottare il cognome Spencer, che fu di Lady Diana. Una mossa che apparirebbe controintuitiva, se pensiamo a tutte le strategie (compresa quella del fango) attuate dalla coppia per mantenere un legame con la royal family che garantisse loro visibilità. L’esperto reale Tom Bower, autore del libro “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, è sicuro che i duchi abbiano ponderato attentamente la presunta decisione di cambiare il loro cognome e a Gb News ha dichiarato: “Ciò che è davvero interessante nel rebranding dei Sussex è che Meghan ha deciso che il suo reale scopo nella vita era essere Diana, che è sempre stata la sua passione e anche quella di Harry”.

Non è la prima volta che l’ipotesi di una possibile emulazione viene riportata dai giornali. Quando i duchi concessero l’intervista a Oprah Winfrey, nel marzo 2021, tutti notarono che il trucco agli occhi di Meghan era fin troppo simile a quello adottato da Diana per l’intervista con Martin Bashir nel 1995. Ben pochi credettero a una semplice coincidenza. “Meghan è arrivata al punto di suggerire che dovrebbero abbandonare il nome Windsor e prendere il cognome Spencer. Così lei sarebbe Meghan Spencer, la nuova Diana” , ha aggiunto Bower.

Ossessione o Furbizia?

“[Harry e Meghan] ne hanno discusso non solo tra di loro, ma anche con altri. Non si tratta di qualcosa che hanno tirato fuori dalle loro menti. Stanno attivamente cercando di rilanciarsi come Harry e Meghan Spencer…È un [gesto] di rottura. Abbandonerebbero anche il titolo perché, preferibilmente, ci sarebbe l’incarnazione di Diana” , ha commentato ancora l’esperto. I Sussex hanno perso il contratto con Spotify, la loro popolarità è in caduta libera e sembra che i due non abbiano più niente da dire.

Senza le storie sulla royal family i duchi, semplicemente, non esistono. Almeno questo è ciò che ci hanno mostrato finora: persino il colosso di Spotify sarebbe scontento e deluso della mancata produttività di Harry e Meghan. In tre anni dalle dimissioni come membri senior della corte britannica non abbiamo visto un progetto originale, totalmente slegato dai Windsor e sviluppato in modo coerente dall’inizio alla fine (manca il talento? O forse le idee’). C’è tutto il tempo affinché questa situazione cambi, ma per il momento non vi sarebbero indizi in tal senso.

Se Harry e Meghan hanno esaurito il filone d’oro degli aneddoti sulla loro vita a corte e non possono attingere alle loro abilità, rimane solo un modo per rimanere a galla: spostarsi dal polo Windsor al polo Spencer. Il legame con la Corona rimarrebbe, sarebbe diversa, anzi opposta, la prospettiva: ricordiamo, infatti, che Diana era principessa del Galles, madre dell’erede al trono, ma separandosi da Carlo si era allontanata dalla corte, pur rimanendo un personaggio di spicco indissolubilmente legato alla Firm. Una posizione per nulla semplice.