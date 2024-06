“Voglio essere sincera…” E Antonella Clerici pubblica la foto dall'ospedale. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Abbiamo imparato a conoscere Antonella Clerici per la sua vitalità contagiante, il sorriso bello e sincero, per i suoi abiti colorati e di gran classe. Lei che è la conduttrice su Rai uno di “È sempre mezzogiorno”, oggi si trova ad affrontare un brutto momento della sua vita. Difatti, la foto che è trapelata sul suo seguitissimo profilo Instagram ha fatto preoccupare i fan ma anche amici e colleghi di lavoro. Oggi Antonella Clerici è senza trucco, ha i capelli raccolti in uno chignon, sorride ma è in un letto di ospedale. La celebre conduttrice, infatti, è stata sottoposta a un delicato intervento alle ovaie, ed è avvenuto con una tale celerità che neanche lei si è resa conto di quello che stava per accadere. L’ultimo post era del primo giugno in cui festeggiava l’ultima puntata della sua trasmissione di successo, poi la foto in ospedale. Eppure, nonostante ciò, la Clerici ha affrontato l’avversità con il suo solito sorriso. La didascalia che accompagna la foto spiega cosa è successo.

“ Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perchè questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione – esordisce -. Giovedì scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica – continua -. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene, però – si legge nel lungo post -. Ringrazio nell'ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto – si legge ancora -. Ultimo ma determinante il Prof. Enrico Vizza, straordinario professionista, dotato di un'empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: "Stia tranquilla, al resto ci penso io". Non la dimenticherò. Grazie a all'equipe a tutte le infermiere e infermieri. Adesso un po' di convalescenza. A presto ”, conclude.

Tutto è bene quel che finisce bene, per fortuna. Nonostante la paura e la corsa improvvisa in ospedale, Antonella Clerici è a riposo e cerca di riprendere le forze in vista della prossima stagione televisiva.

Un post dal grande messaggio, potente, che non solo mostra le sue fragilità ma fa capire quanto sia importanza la prevenzione e la cura del corpo. Tanti i messaggi di auguri, dove spunta anche quello di Luciana Littizzetto.