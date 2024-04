"Sa di sugo", "Non è vero". Scontro totale tra la Clerici e Ligabue

Antonella Clerici lo aveva annunciato: " Farò il nome di chi si rifiutò di partecipare al mio Sanremo perché so di sugo ". E così è stato. Quattordici anni dopo il primo pettegolezzo, nello studio di Belve, la popolare conduttrice Rai ha fatto il nome del cantante che, nel 2010, la offese con le sue parole e il suo rifiuto: Ligabue. La conduttrice ha atteso oltre un decennio per togliersi il sassolino dalla scarpa, mentre la reazione dell'artista è stata immediata e pubblica.

Al cospetto di Francesca Fagnani Antonella Clerici ha svelato, una volta per tutte, il retroscena legato al Festival di Sanremo 2010, edizione da lei condotta. Al termine della kermesse, la conduttrice rivelò che uno degli artisti si era rifiutato di partecipare al suo Sanremo perché lei, la regina dei programmi dedicati alla cucina, "sapeva troppo di sugo". Il nome del cantante non fu mai rivelato dalla Clerici, ma in occasione dell'intervista a Belve la presentatrice si è tolta il sassolino dalla scarpa.

La rivelazione della Clerici a Belve

Punzecchiata dalla padrona di casa ("Allora ce lo vuole dire questo nome?") Antonella Clerici ha vuotato il sacco, dando un volto al suo "accusatore. "Premetto che me lo hanno riferito, per cui: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Il cantante era Ligabue", ha dichiarato la conduttrice di È sempre mezzogiorno, proseguendo: " Io ho fatto di tutto per averlo al mio Festival, mi piaceva tanto; immaginavo io e lui che andavamo via in Harley Davidson. Sono rimasta così male, detta da lui questa cosa è ancora più grave. Sappiamo tutti e due di sugo, è un bel maschione ma un po' rozzo" . Le parole della Clerici hanno scatenato un tam-tam mediatico e sui social network - dove quel nome era atteso da tempo - il filmato della rivelazione fatta dalla presentatrice è diventato virale e il diretto interessato, Ligabue, non è rimasto in silenzio.

La replica di Luciano Ligabue