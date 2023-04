"Voleva condurlo lei": cosa c'è dietro l'attacco della Lucarelli alla Fagnani

Selvaggia Lucarelli è sicuramente nota per non risparmiare mai nessuno con i suoi commenti, spesso al veleno, nei confronti di personaggi noti. Proprio recentemente, è anche arrivata la bordata della giornalista contro la conduttrice di Belve, Francesca Fagnani. Tuttavia, in queste ore, non si è fatta attendere “la risposta” alla Lucarelli, seppur non direttamente dalla compagna di Enrico Mentana.

Le accuse di Selvaggia

Tra i vari bersagli della giudice più severa di Ballando con Le Stelle, come detto, è finita la conduttrice del talk più “scomodo” della tv italiana, Belve, che ha concluso da poco la sua prima edizione in prima serata su Rai Due. Selvaggia, nel suo podcast, Il Sottosopra, si era scagliata ferocemente contro la trasmissione, spiegando i motivi per cui Belve non le piacerebbe particolarmente. "Possiamo dire che Belve è un programma di interviste in cui di davvero feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce.” – aveva detto Selvaggia – “Fagnani fa la giornalista e quello che le sta a cuore non è tanto che il programma sia godibile nella sua interezza ma che sia ‘notiziabile’, ovvero che i suoi ospiti dicano qualcosa che poi sarà rilanciato da siti, social e giornali. L’intervistato è l’elemento meno valorizzato, paradossalmente: non interessa la sua storia nel complesso, non viene fuori un ritratto inedito”, aveva così concluso sulla trasmissione la Lucarelli.

La stoccata di Mowmag

La Fagnani non ha mai replicato pubblicamente alle affermazioni poco carine di Selvaggia Lucarelli, ma a rispondere per le rime ci ha pensato Mowmag.com, notizia poi rilanciata anche da Dagospia. Stando a quanto riferito dal magazine, il vero problema che Selvaggia avrebbe nei confronti dello show sarebbe di natura esclusivamente personale.

Secondo Mowmag, infatti, il motivo delle critiche di Selvaggia sarebbe scaturito dal suo desiderio di volere condurre il programma al posto della Fagnani. "A Selvaggia non piace Belve perché non è capitato a lei", si legge. E ancora, aggiungono: "Quando si è pensato a un programma di interviste feroci hanno scelto un'altra. Basterebbe per far rosicare anche il più puro di cuore". E ancora, Mowmag tuona contro la Lucarelli: "Selvaggia Lucarelli ha costruito il proprio personaggio in tanti anni di pervicace gavetta per guadagnarsi un posto ad alzar palette nella giuria di Ballando con le Stelle, suo più grande e continuativo impegno finora".

Insomma, di certo non si sono risparmiati su Selvaggia; adesso non ci resta altro che attendere e capire se la giornalista risponderà alle insinuazioni fatte. D’altronde, non sarebbe la prima volta che la Lucarelli non esprime particolari apprezzamenti nei confronti della Fagnani; già in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Selvaggia Lucarelli, aveva taciuto dinanzi all’ondata di commenti positivi per la presenza (e il monologo) della Fagnani sul palco dell’Ariston.