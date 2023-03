Belve, Selvaggia Lucarelli punge la Fagnani: "Impostato per far vincere la conduttrice"

La zampata finale a Belve l'ha data Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le stelle ha atteso che il programma di Francesca Fagnani arrivasse a conclusione per criticare il progetto e, a dirla tutta, soprattutto la padrona di casa. " Sopravvalutato ", così la Lucarelli ha definito in sintesi Belve, che quest'anno - promosso in prima serata - ha ottenuto ottimi risultati soprattutto in termini di critica. Nell'ultima puntata del suo nuovo podcast, la giornalista non ha risparmiato appunti e critiche: " Belve è una cosa a metà tra una seduta di ipnosi regressiva, in cui la gente improvvisamente tira fuori quello che aveva rimosso od occultato e la copertina di Chi ".

Secondo Selvaggia Lucarelli, la trasmissione di Rai2 - giunta alla sua quarta stagione - avrebbe costi troppo eccessivi per viale Mazzini a dispetto di dati auditel mediocri e questo lascerebbe affiorare alcuni dubbi: " Un trattamento decisamente inusuale ". Il riferimento al fatto che la Fagnani è compagna di Enrico Mentana sembra essere scontato, ma la critica della Lucarelli si è fatta serrata soprattutto nei confronti della conduttrice del programma.

"Di feroce c'è l'ambizione di chi conduce"

L'attacco a Francesca Fagnani è stato diretto quando la Lucarelli ha commentato lo stile della trasmissione: "B elve è un programma di interviste in cui di davvero feroce c'è soprattutto l'ambizione di chi lo conduce". Secondo la giudice di Ballando, la conduttrice sarebbe più interessata al fatto che Belve faccia notizia e "che i suoi ospiti dicano qualcosa che poi sarà rilanciato da siti, social e giornali" piuttosto che al pubblico arrivi un programma "godibile nella sua interezza". E non è mancato l'affondo finale : "E' una formula pensata per valorizzare la personalità dell'intervistatrice: lì si va per far vincere la conduttrice ".

L'invito della Fagnani il rifiuto della Lucarelli