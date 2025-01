Quelle rivelazioni sessuali della prima moglie di Tom Cruise

A sinistra la prima moglie di Tom Cruise Mimi Roger che instradò l'attore (a sinistra) ad entrare nella comunità di Scientology

Mentre su Katie Holmes e Nicole Kidman si conoscono anche i minimi particolari, sull'attrice Mimi Rogers, prima moglie dell'attore Tom Cruise le notizie scarseggiano, anche se è stato proprio grazie a lei che l'attore ha iniziato a frequentare Scientology per poi diventarne uno dei leder assoluti.

La storia d'amore con Cruise

Cruise, ora 62anni, aveva sposato in segreto l'attrice durante il periodo di Top Gun in cui tutto il mondo aveva scoperto il suo grande fascino oltre all'indubbia bravura. La cerimonia si era svolta alla sola presenza di due testimoni. Ora che Mimi Roger ha 68 anni ed è una signora che partecipa alle fiere di campagna americana vincendo premi per la miglior produzione di fieno, rivela che proprio il fatto di averlo introdotto alla spiritualità della comunità religiosa aveva portato qualche problema nella loro vita coniugale.

I due si sono separati nel 1989, poco prima che Cruise cominciasse a girare Giorni di Tuono dove avrebbe incontrato Nicole Kidman che sarebbe diventata la sua seconda moglie. Ma mentre per quest'ultima la storia con Cruise è stata una vero e proprio lancio per la Roger ha invece significato un grande passo indietro nella carriera.

Scientology

Tom e Mimi si erano incontrati per la prima volta nel nel 1985 quando lui stava preparando Top Gun e all'epoca (aveva 23 anni) aveva raccontato a Rolling Stone di averla conosciuta ad una cena. La versione di lei invece è molto differente e secondo questa il loro primo incontro fu ad una cena di amici comuni. " All'epoca sia io che lui non uscivamo con nessuno e i nostri amici avevano pensato che potevamo piacerci. Poco dopo ci siamo sposati, alla cerimonia c'erano solo due perone compreso il nostro testimone, l'attore Emilio Estevez ".

Lei più grande di Tom di sei anni, era cresciuta in casa seguendo la religione di Scientology visto che suo padre ci era entrato ancor prima della sua nascita, ed era molto vicino al fondatore L. Ron Hubbard. " Questa filosofia faceva parte della mia vita, per questo pensai di introdurre anche mio marito ". Questa decisione, almeno per la vita coniugale, non fu proprio azzeccatissima.

La "vita sessuale" della coppia

Così, mentre ad un passo dal divorzo, di lei Tom Cruise parlavo come della donna: " che avrebbe amato per sempre ", dopo la separazione nel febbraio del 1990 Mimi rivelò cose meno edificati soprattutto sulla vita sessuale della coppia.

