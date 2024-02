"Voleva una famiglia, lui no". Il retroscena sulla rottura tra Berrettini e Melissa Satta

Se tre indizi fanno una prova, allora la fine della storia d'amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta sembra essere certa. Dopo avere trascorso l'ultimo weekend da sola in montagna e persino il suo compleanno, l'ex velina ha trascorso anche il giorno di San Valentino senza il tennista, che è in ritiro nel principato di Monaco per allenarsi in vista del ritorno sul terreno rosso. Niente di così importante da non consentire allo sportivo di concedersi una piccola pausa per una cena romantica con la fidanzata che, però, non c'è stata. Ad alimentare le voci sull'addio c'è anche l'indiscrezione fatta circolare dal settimanale Oggi, che ha svelato cosa ci sarebbe dietro alla rottura tra Matteo Berrettini e Melissa Satta.

Le voci sulla presunta crisi

La coppia avrebbe festeggiato un anno insieme proprio nelle scorse settimane, ma al giro di boa della loro relazione qualcosa si sarebbe spezzato. I beninformati parlano di una crisi cominciata poco dopo le festività natalizie e confermata dal fatto, che sui social network Matteo e Melissa non si fanno più vedere insieme dal 6 gennaio scorso. Di sicuro l'assenza social non è una prova sufficiente, ma l'ex velina - che in altri casi si è esposta pubblicamente per difendersi e smentire fake news sul suo conto - non ha proferito parola e questo la dice lunga sulla veridicità dei pettegolezzi. A questo ora si aggiunge l'ultimo gossip diffuso dalla rivista Oggi, che svela i motivi che ci sarebbero dietro all'addio.

I motivi dell'addio tra Satta e Berrettini

"Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione", fa sapere il settimanale, parlando del presunto pressing di Melissa allo sportivo per rendere più seria la loro relazione: "Sembra anche che lei spingesse molto per mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile". Lo sportivo avrebbe preferito fare un passo indietro, evitando legami a lungo termine e preferendo concentrarsi sul suo ritorno in campo dopo gli ultimi complicati mesi fatti di infortuni e pessime prestazioni. Su Instagram, però, i due continuano a seguirsi reciprocamente e Melissa Satta non ha rimosso le foto scattate insieme al compagno negli scorsi mesi (come del resto lui). Si tratta dell'indizio che stanno provando a salvare il salvabile, prendendosi una "pausa di riflessione", o è solo questione di giorni prima che arrivi l'annuncio sulla fine della relazione? Vedremo.