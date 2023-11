"Mentre Sinner vince a Torino...". Nuove critiche a Berrettini dopo le foto con la Satta sulla neve

Mentre i Grandi del tennis si affrontano agli ATP di Torino, Matteo Berrettini si gode il riposo forzato a Zermatt, ai piedi del Cervino. Il tennista si è concesso un weekend sulla neve in compagnia della fidanzata, Melissa Satta, ma la trasferta montana non è piaciuta ai suoi sostenitori, che sono tornati ad accusarlo di trascurare la carriera per dedicarsi al nuovo amore.

Lo stop forzato

Dopo il brutto infortunio avvenuto agli Us Open lo scorso agosto, Matteo Berrettini si era detto pronto a tornare sul terreno rosso in vista degli ATP, ma il 27 ottobre ha annunciato il suo stop a causa dei problemi fisici. " Il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione ATP. È stata una decisone molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine ", ha scritto sui social Berrettini, dando l'appuntamento ai suoi fan nel 2024 con l'inizio della nuova stagione di gare.

Il weekend sulla neve

Complice la mancanza di impegni sportivi, Matteo Berrettini si è mostrato più spesso insieme alla compagna, Melissa Satta, debuttando al suo fianco in occasione dell'evento finale della Ryder Cup e concedendosi una fuga romantica per godere della prima neve scesa sulle montagne svizzere. La coppia ha trascorso il weekend a Zermatt tra sci, snowboard, passeggiate e buon cibo, tutto documentato con foto e video condivisi sulla pagina Instagram della conduttrice sportiva. Le foto private della coppia, però, hanno scatenato l'ennesima polemica nei confronti del tennista che, tra critiche e sfottò, è finito nel mirino del popolo dei social.

Le critiche sui social