"Volevo farmi suora": la confessione di Luisa Ranieri

È senz'altro una delle donne più amate e stimate del panorama cinematografico italiano e internazionale: l'attrice napoletana Luisa Ranieri ha concluso in bellezza un 2024 pieno di soddisfazioni che l'hanno vista protagonista di numerosi lavori tra cui Parthenope diretto da Paolo Sorrentino (tra i film maggiormente visti e apprezzati) e Modì-Tre giorni sulle ali della follia, il cui regista è stato Johnny Depp che ha considerato " una grande opportunità ". In molti non sanno, però, che nel passato della moglie di Luca Zingaretti c'è stata la possibilità di intraprendere un percorso di vita diametralmente opposto.

Il problema della femminilità

Niente tv o cinema, nessun matrimonio se non quello con la chiesa: lo ha confessato lei stessa poco tempo fa spiegando che da piccola fosse molto timida. " Per molto tempo sono stata timidissima nelle cose dell’amore: ero molto ritrosa ". La madre, che si è separata presto ed ha avuto anche altri due figli, su Luisa Ranieri aveva un ascendente non indifferente. " Io sentivo molto la responsabilità di rigare dritto, di non dare pensieri. La mia fisicità dava ansia a mia madre e io la percepivo. Per questo non ho vissuto benissimo la mia femminilità: anzi, per molto tempo mi sono protetta, non la esibivo tanto" .

Il desiderio di farsi suora

Da qui, ecco un'idea che aleggiava da giovane dopo essere andata a un corso di preghiera. " Ero un po' suora e infatti volevo anche diventarlo", ha confessato la Ranieri ma dopo appena due giorni " arrivò mia madre e mi portò via di corsa ". Da lì in poi è cambiata, crescendo è riuscita a convivere e accettare la sua femminilità come ha dichiarato lei stessa. " Se sto vivendo il momento più fortunato della mia carriera, è proprio grazie al fatto che ora mi sento bene con me stessa" . Un esempio anche nella vita matrimoniale molto spesso lontana dai riflettori e dal gossip ma con un amore molto grande per Luca Zingaretti che dura da 20 anni. " Se, in questa fase della mia vita, la mia femminilità è matura, più rilassata, lo devo a lui".

L'ipotesi Sanremo

Manca esattamente un mese all'inizio della kermesse canora più famosa e seguita d'Italia, il Festival di Sanremo, e anche se non c'è ancora nulla di ufficiale i bene

informati puntano sulla sua partecipazione come co-conduttrice di Carlo Conti. In ogni caso, sul piccolo schermo è stata protagonista indiscussa de Le indagini di Lolita Lobosco (si ipotizza anche una quarta serie).