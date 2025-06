"Volevo smettere di recitare". La rivelazione choc di Brad Pitt

Dalla separazione con Angelina Jolie ai problemi di alcol fino alla rinvincita personale. Incalzato durante una puntata del podcast Armchair Expert condotto da Dax Shepard, Brad Pitt ha deciso di mostrare – forse per la prima volta – il suo lato più debole.

A partire ovviamente dagli errori commessi. Il divo ha combattuto una lunga e difficile battaglia contro la dipendenza dall'alcol. L'attore ha ammesso inoltre che fumava marijuana prima di colazione in quello che lui stesso ha definito un anno "fuori controllo". “Sono stato vicino anche a smettere di recitare”, ha confessato. Una dichiarazione choc che, al tempo, avrebbe fatto sicuramente preoccupare i suoi fan. “Provavo tutto e tutti. Qualsiasi cosa mi abbiano tirato addosso - ha raccontato - È stato un periodo difficile. Avevo bisogno di ripartire. Avevo bisogno di svegliarmi”, ricorda l’attore americano andando a scavare nella parte più buia di quei momenti. Il motivo è presto detto: a quel tempo Brad Pitt era appena uscito dal matrimonio e dopo che Angelina Jolie aveva chiesto il divorzio. Oggi, invece, è fidanzato con la trentaduenne Ines de Ramon.

Un aiuto è arrivato sicuramente dagli alcolisti anonimi. “Improvvisamente mi sono ritrovato seduto in una stanza, circondato da uomini che raccontavano i loro problemi a estranei nel modo più onesto e aperto che avessi mai visto”, ricorda. “Era uno spazio sicuro in cui nessuno ti giudicava per quello che avevi fatto, e quindi tu non giudicavi te stesso”, ci ha tenuto a sottolineare. E ancora: “È stata una catarsi.