Kanye West a Venezia: i vigili indagano per "atti contrari alla decenza"

Le foto scandalo di Kanye West e sua moglie Bianca Censori sono finite sul tavolo della polizia municipale di Venezia. Da giorni sui tabloid inglesi si vocifera che la vicenda fosse al centro di una indagine da parte delle autorità locali in merito alle foto diventate virali sul web, dove la donna sembra praticare sesso orale al rapper, mentre sono a bordo di un motoscafo sulla laguna veneziana.

Ora ilGiornale.it è in grado di rivelare che la coppia americana è al centro di una inchiesta interna alla polizia municipale di Venezia. A occuparsi del caso è il comando generale della polizia locale - coordinato dal comandante Mario Agostini - che si è messo in moto visto il clamore mediatico scatenatosi attorno a West e alla moglie. Atto dovuto o c'è una denuncia in corso? Di concreto c'è molto poco. Dopo avere visto le foto sui giornali e sulle agenzie, il comando si è attivato, ma oggettivamente le foto pubblicate da Dagospia non è mostrano l'atto, bensì mostrano che West era seduto con i pantaloni abbassati e il sedere di fuori e la moglie davanti a lui. Ma nel fascicolo della municipale non c'è alcuna documentazione che sul motoscafo sia avvenuto un atto sessuale.

L'indagine interna sta proseguendo nel tentativo di cercare di raccogliere materiale, ma di video non ce ne sono, c'è solo la possibile testimonianza del motoscafista che, però, in questi giorni con la mostra del cinema, non è ancora stato sentito, ma potrebbe essere convocato la prossima settimana. L'uomo, del quale non si conosce l'identità, è l'unico in grado di poter fornire maggiori dettagli su quanto accaduto sul motoscafo. Sebbene fosse impegnato alla guida e, successivamente al telefono durante le operazioni di sbarco, il conducente dello scafo è il "test chiave", se così si può dire, dell'inchiesta interna condotta dalla municipale di Venezia.

L'impressione di chi si occupa del caso, però, è che la vicenda sia stata montata ad arte per attirare l'attenzione; organizzata nel dettaglio per finire sui giornali visto il clamore suscitato, mentre le autorità non avevano alcuna intenzione, nè interesse, a dargli risonanza. Per questo le indagini sono iniziate in sordina, prima che il Daily Mail rivelasse, che le autorità locali si stavano muovendo.

Se Kanye West e sua moglie Bianca Censori saranno ritenuti "colpevoli" di atti contrari alla pubblica decenza - violazione oggetto di indagine da parte dei vigili - la polizia locale procederà come da prassi. Trattandosi di atti contrari alla pubblica decenza non c'è alcun reato, bensì una violazione amministrativa: 150 giorni per notificarlo e 3300 euro di sanzione con tanto di verbale se verrà accertata l'infrazione. Per sapere come andrà a finire, però, ci vorranno ancora settimane. Intanto la coppia americana si trova ancora in Italia - a Milano - ma è stata ufficialmente bandita a vita dal consorzio Venezia Turismo Motoscafi, che attraverso i suoi rappresentati ha fatto sapere che né West né sua moglie saranno i benvenuti a bordo di una delle imbarcazioni veneziane.