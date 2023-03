"Vorrei tornare in tv. Dispiaciuto che la Rai…". Magalli torna a parlare dopo la malattia

Giancarlo Magalli è pronto a tornare in televisione. Lo ha confessato lui stesso nel corso dell'ultima intervista rilasciata al sito TvBlog. Il conduttore televisivo ha vinto la sua battaglia contro un tumore e ora è tornato a fare una vita normale. La mancanza di un impegno e del suo pubblico, però, sono forti e tornare davanti alle telecamere è il suo sogno anche se al momento le offerte latitano. " La normalità perfetta la riconquisterò quando ricomincerò a lavorare. I miei programmi nessuno me li ha tenuti da parte ", ha confessato Magalli con una nota di amarezza, parlando dello stop forzato dovuto alla malattia, che lo ha portato a essere sostituito a Il Collegio e messo da parte dalla Rai.

A pochi mesi di distanza dalla prima intervista rilasciata a Verissimo dopo la guarigione dal tumore alla milza, Giancarlo Magalli è tornato a parlare pubblicamente. Ma questa volta l'argomento non è stato la sua malattia anche se ha confessato: " Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene. Siamo alla fine di questa esperienza, serve solo la conferma definitiva" . Il presentatore scalpita per tornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo, che non lo impegni però eccessivamente: " Non c’è un progetto specifico, ho solo la voglia di tornare a lavorare. Certamente non parliamo di un impegno quotidiano, non ce la farei fisicamente, né mi andrebbe. Gradirei una cosa carina, divertente, non faticosissima che mi consentisse di ripartire ".

La malattia e il "trattamento" in Rai

Magalli ha spiegato di avere scoperto di essere malato subito dopo la partecipazione a "Il cantante mascherato" (aprile 2022). Il ricovero in ospedale, le terapie e il recupero, lo hanno tenuto lontano dalla vita pubblica per quasi un anno e le sue trasmissioni sono state date in mano ad altri conduttori. Un trattamento, quello che la Rai gli ha riservato, che il conduttore non ha gradito: " Mi è dispiaciuto trovarmi senza una trasmissione e vedere che tutto quello che facevo sia stato dato ad altri". È il caso del reality di Rai Due Il Collegio, dal quale Magalli è stato estromesso nonostante l'impegno esiguo: "Sarebbe stato meglio per loro se l'avessi fatto (ride, ndr)! Ho partecipato a cinque edizioni su sette e sono sempre andate bene. Avrei potuto farlo senza sforzi, mi è dispiaciuto non proseguire. Una puntata in genere la narravo nel pomeriggio in due ore, quasi in tempo reale, non mi sarebbe costata fatica ".

La suggestione Mediaset