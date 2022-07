Giancarlo Magalli fuori dai palinsesti: "La riconoscenza della Rai è leggendaria"

I vertici di viale Mazzini lo avevano annunciato: " Puntiamo su nuovi programmi e nuove forme di comunicazione per l'offerta televisiva Rai per l'autunno inverno 2022/23 ". E così tra conduttori "ripescati" (Caterina Balivo), conferme (Alberto Matano, Serena Bortone e Mara Venier) e volti nuovi (Alessia Marcuzzi) c'è anche chi è rimasto al palo come Giancarlo Magalli. Il popolare conduttore è finito fuori dai palinsesti televisivi della Rai che, dopo anni di onorato servizio, ha deciso di fare a meno di lui.

Come riporta TvBlog Magalli risulta attualmente "svincolato" visto che il suo contratto è scaduto ufficialmente al termine del suo ultimo programma "Una parola di troppo". Il quiz pomeridiano in onda su Rai Due si concluse tra le polemiche a dicembre 2021. Secondo molti la chiusura era stata anticipata a causa degli ascolti irrisori, ma in realtà Giancarlo Magalli parlò di uno stop concordato con la direzione di rete e annunciò nuove puntate in primavera, mai registrate.

Da gennaio il conduttore è entrato di fatto in stand-by almeno come presentatore televisivo. Il pubblico ha potuto vederlo sul piccolo schermo grazie alla partecipazione a "Il cantante mascherato" insieme alla figlia e come attore nell'ultima stagione di "Don Matteo", ma di programmi per lui neanche l'ombra. Al momento Giancarlo Magalli è fuori dalla Rai e potrebbe non essere riconfermato neppure come voce narrante del reality "Il collegio".