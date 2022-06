L'infezione poi il ricovero. Giancarlo Magalli in ospedale

Le ultime settimane non sono state facili per Giancarlo Magalli. Sul piccolo schermo il pubblico è tornato a apprezzarlo nel ruolo di vescovo di Spoleto nella popolare fiction Don Matteo. Ma lontano dalle telecamere il conduttore Rai ha vissuto momenti difficili legati al suo stato di salute.

" Sono stato male per un'infezione ", ha svelato nel corso dell'ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Giancarlo Magalli, che compirà 75 anni il prossimo 5 luglio, ha raccontato di avere avuto un serio problema che lo ha costretto a un ricovero in ospedale. Il conduttore non è voluto entrare nei dettagli della sua vicenda personale, ma ha raccontato di essersi sentito poco bene e di essersi recato in ospedale per effettuare alcuni accertamenti per scoprire la causa dei suoi malesseri.

A seguito degli esami clinici, che hanno rilevato un'infezione, Giancarlo Magalli è stato così ricoverato in ospedale via precauzionale e vi è rimasto per alcuni giorni. I medici hanno ritenuto opportuno trattenere il presentatore per un breve periodo e sottoporlo a una cura per debellare l'infezione, che lo aveva colpito. La terapia farmacologica, come ha spiegato Magalli, lo ha fatto guarire tempestivamente e lui è potuto tornare a casa senza particolari conseguenze.

A Nuovo Tv, il conduttore ha detto di sentirsi bene in questo momento e di volersi prendere qualche giorno di vacanza dagli impegni di lavoro destinazione New York, dove volerà presumibilmente con le figlie Manuela e Michela. Intanto sul fronte televisivo, dopo l'esperienza a Il cantante mascherato, si è detto pronto a tornare in onda. L'ultima trasmissione condotta - Una parola di troppo, un gioco a quiz su Rai Due - era terminata tra le polemiche e le voci di pessimi ascolti. Lui si era difeso, ma ora punta a ritornare sul piccolo schermo con un altro gioco a premi. Durante le ultime settimane in cui ha affrontato i problemi di salute, ha confessato al settimanale, Magalli ha già scritto tre quiz, che avrebbe proposto subito ai vertici di viale Mazzini in vista del prossimo settembre, quando saranno ridisegnati i palinsesti televisivi.