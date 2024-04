"Voto di castità per non perdere mia figlia". La rivelazione di Simona Tagli

Ascolta ora: ""Voto di castità per non perdere mia figlia". La rivelazione di Simona Tagli"

Spenti i riflettori del Grande Fratello i protagonisti del reality sono passati dagli studi di Verissimo per parlare della loro esperienza. Protagonista della puntata di domenica anche Simona Tagli. La showgirl è entrata al Gf a metà programma, agli inizi di febbraio, ma nella Casa ha saputo stringere relazioni importanti e soprattutto è tornata a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Da anni, infatti, Simona Tagli non si mostrava in tv. Una scelta dettata da esigenze familiari, alle quali la Tagli ha deciso di dare la priorità per il bene della figlia: "Ho rischiato di perderla".

In passato Simona Tagli è stata legata a Francesco Ambrosoli, dal quale ha avuto la figlia Georgia. Quando l'amore tra la showgirl e il compagno è arrivato al capolinea, Simona Tagli si è trovata a dovere combattere una battaglia legale durissima per l'affidamento della bambina: "Ho rischiato di perdere l'affidamento di mia figlia a causa di un impianto accusatorio un po' spregiudicato e un per pregiudizio giuridico: in quanto donna di spettacolo. Così è stata messa in dubbio la mia capacità genitoriale; quindi, ho subito messo dei paletti ben precisi alla mia vita".

La showgirl ha deciso di smettere di apparire in tv nel tentativo di riuscire a tenere la figlia con sé ma non solo. "Ho smesso di lavorare e ho fatto un voto di castità. Non ho più avuto altri compagni dopo la fine del rapporto con il padre di mia figlia", ha raccontato Simona Tagli nello studio di Silvia Toffanin parlando degli anni di astinenza. L'esperienza nel reality L'Isola dei famosi, del 2006, fu l'ultima apparizione pubblica di Simona prima dell'oblio televisivo e anche nel privato le riviste di gossip non hanno più trovato nulla su di lei. Il tribunale le dette ragione e lei oggi è tornata a vivere la sua vita pubblicamente tornando in tv al Grande Fratello. "Adesso lei ha 18 anni, sta bene, ed è contentissima", ha proseguito Simona Tagli durante l'ospitata a Verissimo.