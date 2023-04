"L'ho vista morire in videochiamata". Il dolore di Paolo Brosio per la madre

“L’ho vista morire davanti ai miei occhi, al telefono, in videochiamata”. Questa la toccante ed emozionante testimonianza di Paolo Brosio che, al quotidiano Il Tirreno, ha raccontato gli ultimi istanti di vita della madre Anna Marcacci.

Le parole del figlio Paolo Brosio

Nella giornata di ieri, martedì 18 aprile, è deceduta all’interno della clinica San Camillo di Forte dei Marmi la mamma del giornalista e personaggio televisivo Paolo Brosio all’età di 102 anni, traguardo raggiunto lo scorso 7 aprile. Brosio, ha spiegato al giornale Il Tirreno, di non essersi mai staccato dalla mamma in questo ultimo periodo, se non proprio nella giornata di martedì, giorno del decesso della signora Marcacci: “Non mi sono mai staccato da lei in questo ultimo periodo se non nella giornata di martedì”. Tuttavia, l’assenza del figlio al capezzale della madre è stata giustificata – come riferito dallo stesso Paolo Brosio – a causa di un impegno non rinviabile di quest’ultimo che ha dovuto raggiungere Brescia. Stando a quanto riferito dal giornalista, infatti, l’impegno era legato alla costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje (meta molto frequentata dal conduttore dove spesso compie numerosi pellegrinaggi).

La notizia del peggioramento

Purtroppo, proprio nelle ore in cui Paolo Brosio è stato costretto ad allontanarsi dalla madre per l’impegno improrogabile, è arrivata la notizia del netto peggioramento delle condizioni di salute della signora Anna Marcacci: “Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male”. Il giornalista ha raccontato con molta emozione al quotidiano Il Tirreno di essere riuscito a malapena a farle una ultima videochiamata prima che la madre spirasse. Queste le sue commoventi parole: “Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta” – poi ha aggiunto – “Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta”.

Il dolore di Paolo Brosio

Certamente è un immenso dolore per il giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano che, nonostante i suoi molti impegni, è sempre riuscito a stare accanto alla sua mamma. Era stato proprio lui a portarla alla ribalta, tramite la partecipazione a Quelli che il Calcio su Rai 2, trasformandola in una vera a propria star della tv, dove appariva spesso insieme al figlio. Ricorderemo anche che i due hanno registrato diversi spot pubblicitari poi diventati iconici. “È un vuoto incolmabile quello che sto provando. È stata mamma, nonna, amica, maestra di vita. Mi ha lasciato un’eredità spirituale straordinaria, perché mi ha insegnato la preghiera e la carità. Attraverso la fede, mi ha salvato la mia stessa esistenza” così ha concluso Brosio l’intervista a Il Tirreno. Infatti, tra le tante cose che legavano Paolo Brosio a sua madre vi era la Fede. La signora ha raccontato diverse volte di essere stata proprio lei a recarsi personalmente a Medjugorje per pregare affinché anche il figlio si avvicinasse alla religione.