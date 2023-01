Wanda, Keita Baldé e il tradimento. Scoppia il caso contro Icardi

Non bastavano le voci e le indiscrezioni sulla battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi per l'affido delle figlie e la spartizione del patrimonio familiare. A complicare la vicenda c'è una notizia che in Argentina è stata data come uno scoop - un tradimento di Wanda con un ex compagno di squadra del marito - ma che invece si starebbe rivelando una montatura messa in piedi dallo stesso Icardi per screditare l'ex moglie.

Wanda ha tradito Icardi?

Nelle scorse ore il giornalista spagnolo Jordi Martin ha fatto esplodere una vera e propria bomba in Sudamerica, svelando di essere venuto a conoscenza di dettagli piccanti su un presunto tradimento di Wanda Nara con Keita Baldé, attaccante dell'Inter dal 2018 al 2019. Maurito e Keita sono stati compagni di squadra in neroazzurro, ma poi le loro strade si sono divise per i rispettivi impegni con altre società calcistiche. Questo, però, non avrebbe tenuto lontano Wanda e il calciatore senegalese. " Mi hanno detto che è scappata a Dubai con un calciatore, ex compagno di squadra di Icardi", ha rivelato a "Intruders" Martin, aggiungendo ulteriori informazioni: "Questo giocatore è sposato da otto mesi e poco dopo essersi sposato ha conosciuto Wanda e tra loro c'è stata una cotta. Keita Baldé era a Dubai con la sua squadra per giocare alcune partite ed è andato in albergo da lei ".

Cosa c'è di vero dietro alla notizia

Il giornalista ha diffuso l'indiscrezione forte del fatto che a raccontargliela, a quanto pare, è stato proprio Mauro Icardi, che sosteneva di avere ricevuto "una pugnalata" quando era venuto a conoscenza del tradimento di Wanda. Peccato che la storia non sembra essere andata proprio così. Poche ore dopo lo scoop lanciato da Jordi Martin, Keita Baldé e sua moglie Simona Guatieri hanno contattato il giornalista spagnolo per smentire la vicenda e Martin su Instagram ha usato parole durissime contro Mauro Icardi: " Sei un bugiardo. Domani sarai esposto. Ho appena avuto una conversazione telefonica e Baldé e la moglie e mi dicono che ieri sera l'hai contattata, quindi non negarlo di nuovo e farai una brutta figura ". Dunque, la notizia sarebbe stata confezionata ad arte da Icardi per screditare Wanda.

La reazione dei social