"Voglio uno stallone". Wanda Nara sempre più single, ma Icardi vuole riconquistarla

Anno nuovo vita nuova, recita il detto. Ma mentre Wanda Nara sembra volere seguire alla lettera l'adagio, Mauro Icardi sta facendo di tutto per riconquistare la moglie. A tre mesi esatti dall'annuncio della separazione, l'imprenditrice argentina sembra avere trovato una nuova serenità e anche se all'orizzonte non c'è ancora un nuovo amore, Wanda ha le idee chiare su come deve essere il suo compagno.

Lo ha confessato nel corso di una chiacchierata con i suoi follower di Instagram, ai quali ha risposto nelle scorse ore. " Il mio uomo ideale? Deve essere intelligente, appassionato per quello che fa, deve essere uno stallone, una persona matura e sicura, che si prenda cura di me, che mi rispetti e che mi faccia sorprese ", ha rivelato l'imprenditrice rispondendo alla curiosità dei seguaci. Poi la Nara ha confermato di essere ancora lontana da Maurito: " Da ottobre 2022 sono sola e mi diverto con le mie amiche ". Le proposte, anche da parte di volti famosi, ci sarebbero - soprattutto via social - ma lei per il momento non si mostra in compagnia di nessuno.

Icardi vuole riconquistare Wanda

Per festeggiare l'arrivo del 2023, Wanda è volata in Uruguay insieme ai cinque figli, ma la prossima settimana è attesa in Turchia, dove l'ex marito gioca nelle fila del Galatasary. Lei è ancora la sua procuratrice e Maurito non ha intenzione di licenziarla, contrariamente alle voci che si erano diffuse un mese fa. E lei è felice di poter continuare il suo lavoro al fianco dell'attaccante. Ma la vicinanza potrebbe giovare a un ipotetico riavvicinamento tra i due.