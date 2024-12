Divorzi vip finiti male, tutte le coppie famose che sono finite a farsi la guerra in tribunale

C'è chi era pronto a scommettere che si sarebbero fatti la guerra e invece Fedez e Chiara Ferragni hanno optato per una separazione lampo e sostanzialmente indolore. Dal 22 febbraio, giorno in cui il rapper ha lasciato il tetto coniugale, al 12 dicembre, giorno in cui il tribunale di Milano ha ufficializzato la separazione, sono trascorsi solo dieci mesi. Un record per i divorzi vip che sempre più spesso si protraggono in lunghe cause civili. Ne sanno qualcosa Ilary Blasi e Francesco Totti che da ormai due anni sono in causa per l'addebito della colpa sulla fine del loro matrimonio. I due ex coniugi romani non sono però gli unici personaggi famosi che, in questi ultimi anni, sono finiti a farsi la guerra in tribunale e non solo per questioni di figli e soldi.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Il regista e l'attrice sono l'esempio lampante di come l'amore possa finire sui banchi di un tribunale per colpa del rancore. Nel marzo 2023 Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti si sono detti addio. Quella che sembrava essere una delle tante crisi, che la coppia aveva già attraversato, si è trasformata in un definitivo addio senza ripensamenti. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato che l'amore finisse in caciara con una vera e propria rissa consumatasi in un ristorante romano. Eppure, lo scorso giugno tra il regista - che era in compagnia della figlia Ottavia - e l'ex moglie, accompagnata dell'attuale fidanzato Claudio Pallitto, sono volati insulti, piatti e persino sedie con tanto di referti medici, denunce e controdenunce. E ovviamente la questione è finita in tribunale. La guerra giudiziaria, però non è durata molto e con l'arrivo dell'autunno Virzì e Micaela Ramazzotti ha deciso di mettere fine alla disputa legale. Quando il regista livornese ha deciso di ritirare la querela per cercare di proteggere i figli, Jacopo e Anna, nati dal matrimonio con Micaela Ramazzotti, anche quest'ultima ha ritirato la denuncia a carico dell'ex marito e il pubblico ministero ha archiviato il caso.

Tiziano Ferro e Victor Allen

Sono finiti in tribunale per i figli invece Tiziano Ferro e l'ex marito Victor Allen. La coppia si era conosciuta nel 2016 ed era convolata a nozze nel 2019 a Latina per poi trasferirsi definitivamente a Los Angeles. Dopo quattro anni di idillio e la nascita dei due gemelli - Margherita e Andres - il cantante e il consorte entrarono in crisi, lasciandosi definitivamente nell'estate del 2023. Fu Ferro ad annunciare la separazione attraverso la sua pagina Instagram, ma la questione sembrava potersi risolvere con un accordo in tempi brevi. A inasprire i rapporti, però, è stata la questione dell'affidamento dei figli. A ottobre 2023 Tiziano Ferro rivelò, durante un'intervista a Radio2, che non poteva lasciare la California per questioni legali (" Hanno paura che io diventi un criminale internazionale ", scherzò) legate proprio ai due bambini. La giustizia americana e i due ex coniugi hanno impiegato sei mesi per trovare un accordo definitivo sull'affidamento dei figli e solo nel marzo di quest'anno il cantante di Latina ha potuto voltare pagina.

Francesco Totti e Ilary Blasi

Quello di Francesco Totti e Ilary Blasi è il caso dei casi: tanto si sono amati e tanto si sono odiati da finire incastrati un processo che tra pochi giorni entrerà nel terzo anno e che alla fine si è diramato in tre filoni differenti. Dopo l'annuncio dell'addio, arrivato nel luglio 2022, l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset hanno lavato i panni sporchi in piazza: prima sui social, poi sui quotidiani e su Netflix e infine in tribunale, dove entrambi hanno chiesto l'addebito con colpa all'ex. Il Pupone attribuisce la colpa della separazione a Ilary, che lo avrebbe tradito per prima con il personal trainer Cristiano Iovino; per contro la conduttrice sostiene di essere stata tradita prima da Francesco con Noemi Bocchi conosciuta durante un torneo di padel. Il processo è entrato nel vivo e nelle prossime udienze saranno chiamati a testimoniare molti personaggi chiave dell'intricata vicenda fatta di tradimenti e bugie. Come andrà a finire il processo lo decideranno i giudici, ma intanto la fiaba tra la letterina e il calciatore si è trasformata in una vera e propria guerra giudiziaria con altri due procedimenti distinti: uno per abbandono di minore e l'altro per la questione dei Rolex e delle borse firmate.

Wanda Nara e Mauro Icardi

Gli ultimi in ordine di tempo a essersi dichiarati guerra sono Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo avere provato a ricucire il loro legame, sfaldatosi a seguito di un tradimento del calciatore, i due argentini si sono definitivamente lasciati. Ma, a giudicare dalle accuse reciproche e dalle denunce partite nelle ultime settimane, Wanda e Maurito sono pronti a farsi seriamente del male. I due ex coniugi hanno dato il via a una vera e propria guerra mediatica e giudiziaria cominciata con numerose accuse social e proseguita con denunce di violenza di genere, di possesso d'armi e ripicche. Secondo quanto riferito dal quotidiano sudamericano La Nacion, Icardi avrebbe presentato in tribunale documenti compromettenti, che proverebbero l'infedeltà di Wanda durante il matrimonio ben prima che lui la tradisse con China Suarez.

La stampa argentina riferisce anche che il calciatore avrebbe denunciato lae che è pronto a dare battaglia all'ex moglie per l'affidamento delle figlie, Isabela e Francesca. Dal punto di vista economico, invece, la questione patrimoniale sarebbe già stata risolta lo scorso anno, quando Wanda ha fatto firmare un accordo di separazione dei beni all'ex marito.