Mauro Icardi e Wanda Nara, è finita: il calciatore chiede il divorzio in Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

La storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere arrivata all'epilogo. Dopo settimane di rumor, scontri social e comunicati affidati a Instagram i due argentini pare abbiano avviato le pratiche per il divorzio e la prima mossa sarebbe stata fatta dal calciatore. A riferirlo è Vanity Fair che nelle scorse ore ha pubblicato un'esclusiva dal titolo: "Mauro Icardi chiede il divorzio da Wanda Nara in Italia". Secondo quanto rivelato dalla rivista il calciatore argentino sarebbe "assistito dall'avvocatessa Valeria De Vellis e dall'avvocato Raffaele Rigitano", in quella che viene definita a tutti gli effetti "una separazione molto turbolenta ".

Gli ultimi difficili anni

Gli ultimi due anni sono stati decisamente complessi per Maurito e Wanda. Dopo lo scandalo scoppiato a seguito del presunto tradimento di Icardi con la connazionale Eugenia "China" Suarez, la coppia ha vissuto mesi di alti e bassi. Una serie di allontanamenti e riavvicinamenti che hanno fatto sperare i fan fino alla fine. La malattia dell'argentina, che lo scorso anno ha scoperto di avere la leucemia, sembrava averli riavvicinati definitivamente ma a giugno i due coniugi si erano nuovamente allontanati. L'avvocato di famiglia aveva parlato di separazione, ma a fine settembre - attraverso i social network - Icardi aveva fatto intendere di essersi riavvicinato ancora una volta a Wanda. A complicare la situazione sarebbe stato il rapper L-Gante, che sembra essere molto vicino sentimentalmente a Wanda Nara e questo avrebbe incrinato definitivamente i rapporti con Icardi.

Cosa sta succedendo

" Lei dopo l'estate è rimasta in Argentina con le due figlie e non è più rientrata in Turchia, dove risiedeva la famiglia. Lui, dopo un infortunio in campo, ha deciso di andare in Argentina per riportare a casa le figlie, cittadine italiane", riferisce Vanity Fair, che ha dato la notizia esclusiva sul divorzio: "La madre, però, che nel frattempo ha iniziato una relazione con il rapper L-Gante, lo ha citato in giudizio nel Paese sudamericano. Tutto questo ha spinto Icardi a chiedere il divorzio dalla moglie, in Italia" .

Da quello che si apprende dai social network, attualmente Icardi è insieme alle figlie Francesca e Isabela a Buenos Aires nella villa di famiglia, mentre Wanda sarebbe volata in Uruguay per impegni non precisati. Al momento nè il calciatore né l'imprenditrice hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al divorzio, ma è probabile che la coppia rompa il silenzio nei prossimi giorni.