Wanda Nara mostra l'attico a Milano: "Non mi sono mai arresa". Ma il web la attacca

Wanda Nara non è certo un personaggio pubblico che passa inosservato o non ama focalizzare su di sé l'attenzione, e non ha fatto eccezione neppure nell'ultimo video divenuto virale sul web in cui è apparsa protagonista. In questo caso tuttavia, diversamente da altre circostanze, non si tratta di un post personale su Instagram o di un nuovo episodio della telenovela della separazione traumatica da Mauro Icardi, bensì di un servizio di Mtv Cribs Italia, trasmissione che si occupa di mostrare al pubblico le case dl lusso in cui vivono i vip.

Ed è ciò che ha fatto per l'appunto Wanda Nara, la quale ha presentato dinanzi alle telecamere il suo attico del valore di milioni di euro sito nel centro di Milano: una residenza da mille e una notte che nasce dalla fusione di quattro distinti appartamenti, dotata di ogni genere di comfort, a partire dalla piscina ricavata sulla terrazza. Secondo quanto riferito dalla showgirl argentina con orgoglio, sarebbe stata lei stessa a studiare ogni dettaglio del maxi appartamento, sia per quanto concerne la gestione degli spazi che l'arredamento: per la realizzazione del suo progetto, invece, si è affidata all'esperienza di architetti di chiara fama.

Il salone ampio e spazioso, arredato con un gusto minimale ma curatissimo, è illuminato grazie a delle finestre di grandi dimensioni che catturano la luce solare, ma il punto di forza resta indubbiamente la terrazza, dove si trovano la piscina riscaldata e un barbecue argentino. Tra gli ambienti che hanno più fatto discutere sul web e sui social, in particolar modo per il suo contenuto, c'è la cabina armadio: una stanza in cui si trovano borsette di lusso, scarpe e vestiti griffati del valore di migliaia e migliaia di euro.

Così, quindi, si sta consolando la showgirl argentina in un periodo di feroci scontri contro l'ex marito Mauro Icardi, il quale dopo una lunga battaglia è riuscito solo di recente a ottenere un'apertura circa la possibilità di sentire e vedere più spesso le due figlie, che erano state "blindate" da Wanda Nara a costo di andare contro la sentenza del giudice. L'accordo non ha tuttavia riportato il sereno tra i due, viste le recenti accuse dell'ex giocatore dell'Inter di revenge porn nei suoi confronti: secondo "Maurito" Wanda Nara avrebbe diffuso dei video hot senza il suo consenso, accuse rispedite al mittente dalla donna.

"In un mondo molto maschilista come quello del calcio, piano piano sono riuscita a farmi rispettare" , ha commentato la showgirl, "qualcuno all’inizio mi ha detto di tornare ‘a cucinare’ o ‘lavare i piatti’, ma non mi sono mai arresa" . Dinanzi a queste frasi il web è insorto, attaccandola in particolar modo sui social. "Che vita...chi mangia troppo e chi muore di fame: il fatto che un personaggio famoso vuole mostrare tutto ciò e solamente schifoso solo per il rispetto di chi non ha pane né acqua" , accusa un'utente, in uno solo dei vari messaggi nei quali è stata presa di mira l'ostentazione del lusso.