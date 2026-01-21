Wanda Nara, multe stradali per 10mila euro: "Ho circa 20 auto, difficile capire a quale si riferiscano"

Wanda Nara torna al centro della cronaca per una notizia che è diventata virale in Sudamerica. L'ex moglie di Mauro Icardi sembra essere una vera indisciplinata al volante vista la mole di multe collezionate in Argentina tra divieti di sosta, superamento dei limiti di velocità e altre violazioni. Secondo quanto rivelato dai giornalisti del programma televisivo "A la tarde", che si è spesso occupato della vita privata da Wanda, l'imprenditrice avrebbe collezionato, se così si può dire, ben 92 multe per infrazioni commesse lungo le strade di Buenos Aires.

Le multe e le parole di Wanda

Le sanzioni stradali costeranno a Wanda Nara ben 9.600 euro di sanzioni ma non è detto che l'argentina saldi il conto così presto e senza provare a opporsi. Già, perché nelle scorse ore l'ex moglie di Icardi ha fatto sapere che le multe non sono sue e che, nonostante abbia la patente da circa dieci anni, preferisce farsi portare in giro da un autista piuttosto che guidare le vetture di sua proprietà. Attraverso i social network Wandita ha lanciato una vera e propria provocazione: " Le sanzioni non sono a mio carico. Possiedo circa venti auto tra Italia e Argentina: chiederò al mio commercialista, perché è difficile capire a quale mezzo si riferiscano ".

I rapporti con Mauro Icardi

Sempre attraverso le Stories del suo profilo Instagram Wanda ha aggiornato anche i fan sui suoi rapporti con Mauro Icardi. Da oltre un anno il calciatore del Galatasaray e l'argentina sono ai ferri corti per la gestione del patrimonio familiare e l'affidamento delle figlie. I due non si sono risparmiati accuse e denunce, che sono finite sui tavoli dei tribunali di mezza Argentina ma ora, a giudicare dalle parole di Wanda, il clima si sarebbe rasserenato. " Per fortuna ultimamente con i padri dei miei figli ho un gran dialogo. A volte siamo in accordo e altre volte no. Però va molto meglio.

Saremo comunque una famiglia per sempre", ha fatto sapere Nara, rispondendo alla domanda diretta di un fan che le chiedeva come sono oggi i rapporti con Mauro. Quest'ultimo di recente ha festeggiato un anno d'amore con Eugenia "La China" Suarez, la donna con cui tre anni fa tradì Wanda.