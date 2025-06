Wanda Nara rifiuta di dare le figlie a Icardi per 7 giorni: urla e pianti, arriva la polizia

Nuovo spiacevole episodio che vede come protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi. Lo scontro fra i due non accenna a placarsi, nemmeno quando sono coinvolte le loro figlie. Ha lasciato a dir poco attoniti l'ultima controversia fra i due, finita con l'arrivo della polizia e le bambine in lacrime.

Stando a quanto riferito dai quotidiani esteri, Icardi si era recato a Buenos Aires, per la precisione al palazzo di Chateau Libertador, per vedere le sue figlie, che vivono con la Nara. Il calciatore non vede Francesca e Isabella da Natale scorso. Un periodo di tempo decisamente lungo e inaccettabile.

Il giudice di Buenos Aires ha finalmente concesso all'attaccante del Galatasaray la facoltà di prendere le bambine e trascorrere un po' di tempo con loro. Icardi, dunque, aveva raggiunto il palazzo dove abita Wanda Nara (l'appartamento da 500 mq è di proprietà di Icardi) per prelevare Francesca e Isabella. Il calciatore, infatti, aveva la possibilità di trascorrere sette giorni con loro, dal 27 giugno fino al 4 luglio. Era tutto pronto. Icardi si era organizzato, ma una volta arrivato sotto la porta di Wanda Nara sono ricominciati gli scontri.

La showgirl argentina si è rifiutata di lasciar andare le bambine. Una scena a dir poco sconcertante, con urla e recriminazioni. Le piccole sarebbero addirittura scoppiate a piangere. Icardi è stato costretto a chiamare il suo avvocato, Elba Marcovecchio, e sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia. Francesca e Isabella sono state così affidate al padre. Il tutto ripreso dalle telecamere delle emittenti televisive sudamericane.

Un bruttissimo episodio in cui a farne le spese sono state due

bambine, divenute ormai l'ennesimo terreno diper i loro due genitori. Wanda Nara ha fatto capire sin da subito di non voler lasciare le piccole a Icardi e alla nuova campagna di lui, China Suarez.