Wanda Nara, chi sarebbe la sua nuova fiamma?

Wanda Nara avrebbe una nuova fiamma e ancora una volta si parla di un calciatore. Questa è la notizia che si rincorre in queste ore sulle pagine di gossip internazionale. Tutto fa pensare che la showgirl argentina, conclusa ormai la relazione con L-Gante, abbia trovato un nuovo possibile compagno. Uno sportivo che, fra le altre cose, sarebbe anche un ex amico di Mauro Icardi. Ma da dove sono nate queste voci?

Tutto è partito dalla presenza di Wanda Nara alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. A quanto pare la showgirl era stata invitata a Monaco da Achraf Hakimi, difensore o centrocampista del Paris Saint-Germain. Un personaggio ben noto, specie dopo il primo gol inferto ai nerazzurri. Da qui le ipotesi, che sembrano avere un effettivo fondamento. Tanto che si vocifera di un soggiorno della Nara e di Hakimi ad Ibiza.

Di vero sappiamo che il calciatore del PSG - fra l'altro un ex compagno e amico di Mauro Icardi - ha festeggiato insieme ai compagni la strabiliante vittoria contro l'Inter. Ci sono stati vari festeggiamenti, anche fra amici stretti, e secondo alcuni rumors non sarebbe mancata neppure Wanda Nara. Poi ci sarebbe stato il viaggio della showgirl, che si è spostata a Ibiza. Secondo molti, Hakimi sarebbe stato con lei.

Alessandro Rosica, esperto di gossip, non ha dubbi. "Ora Wanda e Hakimi stanno andando a Ibiza. Indovinate chi si trova là? Icardi e China Suarez" , ha dichiarato. E, ancora: "Wanda a Parigi con l'ennesimo calciatore ed ex amico di Icardi".

Insomma, per adesso sono soltanto voci, e solo il tempo darà delle conferme.

Intanto la voce si è diffusa, arrivando per prima cosa in Argentina, poi espandendosi in tutto il globo. I fan di Icardi sono già insorti.