Wanda Nara testimonial hot, le nozze record di Simona Ventura, Lele Mora e il suo grande amore Corona

Ascolta ora 00:00 00:00

L'estate tarda ad arrivare ma i gossip non conoscono stagioni. C'è chi è pronto a stabilire un record con le sue nozze (Simona Ventura), chi è diventata testimonial di una piattaforma di contenuti hot (Wanda Nara), chi parla di amori passati (Lele Mora) e chi è pronto ad accordarsi per il divorzio pur di non vedersi più (Fedez e Chiara Ferragni)

Simona Ventura e le nozze da record con Terzi: oltre mille invitati

Dopo tanti rinvii Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno per coronare il loro sogno d'amore e per le loro nozze hanno deciso di fare le cose in grande. Il matrimonio si terrà il 6 luglio a Rimini alla presenza di pochi invitati, ma per non deludere nessuno e festeggiare a pieno il loro matrimonio, la conduttrice e il giornalista hanno deciso di fare un pre-ricevimento con amici e colleghi. Il party si terrà a Milano in una location ancora top secret e a organizzare tutto in ogni minimo dettaglio ci ha pensato il wedding planner più noto d'Italia, Enzo Miccio. A lasciare a bocca aperta è il numero dei presenti al ricevimento, che sfiorerà i mille invitati. Una cifra record per un ricevimento nuziale. Ma si sa, a super Simo piace stupire.

Lele Mora: "Corona? Per lui ho speso milioni. Gli ho comprato 7 Bentley"

Che Lele Mora fosse innamorato di Fabrizio Corona è cosa ormai nota. Negli anni '90 l'agente dei vip e l'ex re dei paparazzi erano legatissimi, poi le vicende giudiziarie dell'uno e la fama e i problemi dell'altro li hanno portati su strade diverse. Il passato, però, non si dimentica e Lele Mora ha voluto ricordare quanto grande fosse il sentimento che li legava durante l'ospitata nel podcast Mondo Cash: "Con Fabrizio c'è stato un grande amore, era platonico, non fisico". Eppure, per Corona l'agente dei vip ha fatto di tutto e speso montagne di soldi. "L’ho aiutato molte volte, ma l’ho anche viziato tanto. Faccio un esempio, tra le tante cose, gli ho comprato sette Bentley, non una, sette! Poi lui era uno che guidava senza patente. Lo fermavano, gli sequestravano la macchina, lui poi veniva a piangere che era senza auto e io cosa facevo, non gliela compravo? Certo che lo facevo", ha rivelato Mora. Che cuore d'oro.

Wanda Nara testimonial del nuovo social a luci rosse

Onlyfans trema con il rilascio della nuova piattaforma per adulti Divas Play, soprattutto perché il sito sudamericano di contenuti hot ha una testimonial d'eccezione, Wanda Nara. L'argentina ha già aperto il suo profilo personale e, con il consenso del marito Mauro Icardi, ha iniziato a pubblicare foto e video ad alto tasso erotico. Del resto, Divas Play la pagherà un milione di euro per i prossimi sei mesi per promuovere la piattaforma. "È stata incoraggiata a firmare il contratto da testimonial perché le piace fare foto e perché i guadagni previsti sono molto forti", hanno rivelato alcuni siti argentini. Oltre al cachet da testimonial, infatti, Wanda guadagnerà anche dagli abbonati al sito, che per vedere le sue foto e i suoi video hot sborseranno 15 euro al mese. E Wanda si sfrega le mani.

I Ferragn-ex a caccia di un accordo consensuale di divorzio

L'amore tossico tra Fedez e Chiara Ferragni potrebbe avere un epilogo più roseo del previsto. I legali dell'imprenditrice digitale hanno smentito l'indiscrezione fatta circolare da Fabrizio Corona sulla fantomatica richiesta di alimenti da 40mila euro avanzata dalla Ferragni. E ora fonti vicine alla coppia fanno sapere che i due ex sarebbero pronti a trovare un accordo per la separazione. Tutto per il bene dei figli Leone e Vittoria. Insomma, all'orizzonte non si profila nessuna battaglia legale. "Non corrisponde a verità che i Ferragnez sono in causa, anzi i rispettivi avvocati stanno lavorando per arrivare ad un accordo", hanno fatto sapere alcuni amici dei Ferragn-ex attraverso le pagine del Messaggero.

"Non è stato promosso alcunanche perché non si comprende quale possa essere l'oggetto del contendere visto che l’abitazione coniugale è di esclusiva proprietà della Ferragni e Fedez se ne è già allontanato, che i bimbi vedono regolarmente il papà e che ciascuno dei coniugi è autonomo economicamente", hanno concluso le fonti.