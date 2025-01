"Ho paura di Icardi. Vi dico cosa mi ha fatto". Wanda Nara in tribunale

Ascolta ora 00:00 00:00

Guerra totale tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Contrasti e pesanti litigi hanno segnato la fine del matrimonio tra i due coniugi, ora avversari in tribunale. La showgirl ha infatti denunciato l’ex marito per minacce ed estorsioni e nelle scorse ore ha testimoniato davanti ai giudici del tribunale di Buenos Aires. Secondo quanto affermato dalla donna, l’ex centravanti dell’Inter oggi al Galatasaray avrebbe installato telecamere e microfoni nelle loro case e avrebbe utilizzato il materiale registrato per intimidirla.

“Come ho affermato nella denuncia, la verità è che ho molta paura di Icardi” le parole di Wanda Nara nel suo intervento in tribunale. La soubrette ha ricordato di essere madre di cinque figli, tre di loro hanno assistito alle minacce dell’ex coniuge: “Ha sempre minacciato con queste immagini che aveva, mi ha fatto molte minacce su questo argomento ma anche su altri. Molti miei amici e familiari sanno e hanno paura che possano spuntare video da un momento all’altro”. Il riferimento è ai video intimi della donna: nelle scorse settimane è emerso che proprio tramite alcune telecamere di sorveglianza il calciatore avrebbe scoperto la relazione extraconiugale con l’ex compagno di squadra Keita Baldè.

“Mauro ha sempre amato molto avere le telecamere in casa, in un’abitazione abbiamo sessanta telecamere. In un appartamento di Milano sono puntate direttamente sul letto” ha proseguito Wanda Nara, che ha accusato il bomber argentino di aver conservato alcune sequenze per intimidirla: "Sono passati quasi 12 anni di relazione, ha molte immagini, non solo video. Anche amici e parenti hanno visto queste immagini della nostra privacy, perché sono state mostrate a molte persone intorno a me. Parlo di foto e video a sfondo sessuale di me con lui e con altre persone nei momenti in cui eravamo separati e litigavamo. Ha sempre continuato a filmarci".

Ma non solo. Secondo Wanda Nara, Icardi avrebbe installato le telecamere anche a sua insaputa, così da estrapolare foto e video e rovinare la sua immagine pubblica. La showgirl ha inoltre accusato l’ex marito di editare i video e manipolarli: “Sa modificare, sa tagliare i pezzetti. Me li ha mandati come minaccia. Un po' come a dire ‘guarda cosa ho’.

E a volte lo ha inviato in modalità 'una sola visualizzazione'". Seguiranno aggiornamenti sul duello in tribunale tra i due, con il calciatore che dovrà rispettare alcune misure restrittive (nessun contatto, nessuna menzione sui social, nessun contenuto relativo alla ex).