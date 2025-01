L'ultima indiscrezione: "Quando era all'Inter Wanda controllava Icardi a livello psicologico"

Ascolta ora 00:00 00:00

La vita privata di Mauro Icardi e Wanda Nara continua a tenere banco sul web. Dopo l'annuncio della separazione tra i due argentini è scoppiato il finimondo a causa della gelosia, dei tradimenti e delle nuove relazioni dell'uno e dell'altra: Icardi con Eugenia "La China", la donna con la quale ebbe una relazione extraconiugale nel 2022, Wanda con il giovane rapper L-Gante, lasciato da poco proprio per la guerra legale in atto con l'ex marito. Negli ultimi mesi la coppia ha lavato i panni sporchi in piazza, fornendo materiale per riempire le pagine delle riviste scandalistiche di mezzo mondo. Ora, ad alimentare i pettegolezzi sulla vita privata di Wanda e Icardi, ci ha pensato anche un ex giocatore neroazzurro, Andrea Ranocchia, che di Maurito è stato compagno di squadra dal 2013 al 2019.

Cosa faceva Wanda a "Tiki Taka"

L'ex difensore dell'Inter è stato ospite del podcast "Calcio Selvaggio" insieme al giornalista Sandro Sabbatini, che tra il 2018 e il 2020 lavorò al fianco di Wanda Nara nella trasmissione sportiva "TikiTaka", dove l'argentina rivestiva il ruolo di opinionista. Proprio il giornalista sportivo ha ricordato cosa accadeva in studio in quel periodo: "Lì a Tiki Taka tutti erano entusiasti di Wanda anche perché faceva casino, dava pepe al programma. Nelle pause pubblicitarie ci faceva vedere i messaggini che le arrivavano e ci diceva: "Guarda mi ha scritto Mauro dicendomi che devo dire che quello non gli passa la palla e ora devo dire anche quest'altra cosa…". Oppure ci faceva vedere i messaggi che le inviavano i direttori sportivi delle altre società ".

Wanda, Icardi e Keita Balde

A proposito della liaison tra Wanda e l'ex compagno di squadra di Icardi, Keita Baldé, a parlare è stato Andrea Ranocchia, difensore neroazzurro negli anni in cui anche Maurito giocava nell'Inter. " Wanda-Icardi-Keita? Io non mi ero accorto di niente. Lo spogliatoio di Serie A non è come gli amici al bar. Ma con Wanda e Icardi è successo davvero di tutto ". Ranocchia ha elogiato le doti calcistiche di Icardi ma ha sottolineato come l'atteggiamento di Wanda lo abbia penalizzato: " Giocatore fortissimo, negli ultimi 30 metri come lui ne ho visti pochissimi. Era capitano, numero 9, il bomber, tutte le pressioni, aveva poi una moglie che non lo aiutava e faceva tutto questo casino mediatico. Doveva gestire il campo, più tutto quello che era fuori".

: "Non ho mai frequentato Mauro e Wanda fuori dal campo, la mia sensazione, che poi stiamo vedendo anche ora, è che lei lo controllava quasi totalmente a livello psicologico. Gli faceva fare tutto quello che voleva lei, una mia sensazione"

A proposito della coppia Ranocchia ha poi detto la sua, parlando della sensazione avuta in quegli anni