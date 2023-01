"La moglie di Balde sapeva…". Così Wanda e Keita sono stati "beccati"

Più passano i giorni più la storia di tradimenti e ricatti, che vede protagonista Wanda Nara, Mauro Icardi e Keita Balde, si arricchisce di dettagli e le notizie, che sono emerse nelle ultime ore, sembrano essere quelle più veritiere. Simona Guatieri, la moglie del calciatore senegalese, sembrava essere a margine della brutta vicenda, ma secondo quanto dichiarato da Jordi Martin - il giornalista spagnolo che ha fatto lo scoop mondiale - sapeva del tradimento di Balde e lo avrebbe fatto seguire a Dubai. Le prove ci sarebbero. E la notizia sarebbe diventata pubblica grazie a lei e non a Icardi come si pensava.

Wanda e Keita: Nara conferma la storia

La prima novità è che Jordi Martin è riuscito a contattare Wanda Nara, che ha confermato il flirt con Keita Balde. " Lei sta per firmare un progetto molto importante in Argentina e non vuole finire in mezzo a tutto questo ", ha detto il giornalista nel corso della trasmissione "Entrusos", spiegando: " Wanda si è detta: 'Non sto più con Mauro, lui (Keita) non sta più con sua moglie, allora io volo a Dubai'. Ma non è stata lei a fare uscire fuori lo scandalo ". Dunque, il flirt tra il calciatore senegalese e l'argentina durerebbe da tempo, ma i due avrebbero fatto in modo di mantenerlo privato.

Cosa è successo a Dubai

La seconda novità riguarda, invece, come la relazione tra Wanda e Keita è stata scoperta. Balde si trova a Dubai con la sua squadra, lo Spartak Mosca, e avrebbe invitato Wanda a trascorrere qualche giorno negli Emirati per frequentarsi al riparo da occhi indiscreti. " Mauro Icardi scopre la verità guardando le telecamere di sicurezza", spiega il giornalista spagnolo, rivelando che a quel punto Maurito contatta Simona Guatieri, moglie di Keita, per raccontargli tutto: "Ma lei non vuole vedere la realtà. Quando Icardi le dice: 'Sei una cornuta viziata' è perché non importa quante prove Simona ha ricevuto sul telefono che non può reagire. Simona ha ricevuto le foto da Dubai ".

Le prove in mano a Jordi Martin

Pur non avendo mostrato foto e video, il giornalista spagnolo assicura di avere visto con i suoi occhi le prove dell'incontro segreto tra Wanda e Keita. " Ho visto le foto di Dubai. Ho visto Wanda Nara in una stanza con Keita. Il viaggio di Wanda è pagato da lui, che l'ha invitata". Simona Guatieri, moglie di Balde dal 24 maggio 2022 e madre di due figli avuti dal calciatore, una volta appresa la notizia da Icardi, avrebbe indagato a sua volta. A riferirlo è sempre Martin: "Wanda è vittima, insieme a Keita, delle cattive intenzioni di Simona. È stata Simona a servirsi di un'amica per inviarmi tutte le prove che suo marito e Wanda erano insieme a Dubai ".

L'audio di Keita Balde: "Sei meravigliosa"