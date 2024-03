Insieme, ma a distanza: neppure Diana riavvicina William e Harry

Neppure Lady Diana è riuscita a far riavvicinare William e Harry. Lo scorso 13 marzo i fratelli hanno preso parte alla cerimonia che ricorda i 25 anni dalla fondazione della charity che porta il nome dell’indimenticabile principessa. I due, però, hanno accuratamente evitato di incontrarsi: William è intervenuto di persona, Harry attraverso una videochiamata, ma solo dopo l’uscita di scena dell’erede al trono.

Il gelo tra William e Harry

Tra l’erede al trono e il duca di Sussex le cose andrebbero di male in peggio. I due sono arrivati al punto di non volersi incrociare neppure tramite una videochiamata. Lo scorso 14 marzo i fratelli avrebbero dovuto partecipare insieme alla cerimonia per i 25 anni dell’unica charity esistente che porta il nome di Lady Diana e consegnare anche il “Diana Legacy Award”, dedicato alla compianta principessa. La premiazione avviene ogni due anni e ha lo scopo di dare visibilità al lavoro di venti giovani leader che si sono distinti nel loro servizio alle comunità, per le loro idee in grado di cambiare il mondo.

Quest’anno i premiati arrivavano da Stati Uniti, Regno Unito, Australia, India, Isole Cayman, Bangladesh, Oman, Nigeria, Indonesia, Giamaica, Pakistan, Emirati Arabi Uniti e Romania. “È un privilegio avere il sostegno del principe di Galles e del duca di Sussex mentre celebriamo il nostro 25° anniversario” , ha dichiarato al Times la Ceo della charity Tessy Ojo. In effetti William e Harry hanno portato a termine il loro compito, ma in maniera diversa da come qualcuno si sarebbe aspettato.

L’erede al trono ha preso parte di persona all’evento, che si è tenuto allo Science Museum di Londra, mentre Harry è intervenuto con una videochiamata. Già solo questi dettagli evidenziano fin troppo la profondità della spaccatura tra William e Harry. Ma non è tutto: il discorso del duca è iniziato quando il principe William era già andato via. I figli di Diana sarebbero riusciti nell’impresa di comunicarsi ostilità senza usare parole. Senza neppure incontrarsi.

Un’occasione persa

Il “Diana Legacy Award” poteva essere una buona occasione per tentare di ricucire i rapporti. Purtroppo, però, non c’era quasi nessuna speranza che ciò accadesse, perché mancherebbe la base fondamentale del dialogo, del chiarimento. I principi non si sono visti nemmeno quando Harry è tornato a Londra, lo scorso 6 febbraio, per rivedere Carlo III dopo l’annuncio della diagnosi di cancro. Neppure il ricordo di Lady Diana li ha spinti a fare un passo in avanti, per venirsi incontro, anche se l’unica cosa che sembra accomunarli oggi è proprio la principessa, ricordata da entrambi nei rispettivi discorsi.

Il principe William ha dichiarato: “So che [mia madre] sarebbe stata onorata di vedere una charity con il suo nome che fa un lavoro in grado di ispirare per far emergere i giovani da tutti gli angoli del globo. Mi ha insegnato che tutti hanno il potenziale per restituire qualcosa, che tutti quelli che si trovano nel bisogno meritano una mano nella vita. Sono così orgoglioso di vedere questa convinzione di mia madre si è manifestata in questi meravigliosi giovani che stasera ricevono il Legacy Award”.