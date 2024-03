Il periodo nero di Kate: rispunta pure la presunta amante di William

Kate ha fatto un errore manipolando la fotografia di famiglia pubblicata il 10 marzo 2024, per la Festa della Mamma. Si è scusata, ma questo non è servito a calmare le acque. Forse neppure lei poteva prevedere le conseguenze del suo gesto. I social sembrano sul punto di scoppiare, tanti sono i commenti, le illazioni, le teorie più o meno fantasiose sui motivi che avrebbero spinto la principessa a ritoccare la fotografia. Molti collegano questo fatto alle sue condizioni di salute e, quindi, alla sua lontananza dalla scena pubblica. C’è anche chi accosta il silenzio della principessa a dei dissidi con William che l’avrebbero gettata nello sconforto, forse addirittura in uno stato depressivo. Una crisi di coppia che avrebbe un’unica causa: la marchesa di Cholmondeley Rose Hanbury.

Una storia mai confermata

I nomi di Rose Hanbury e di Kate Middleton vengono accostati per la prima volta nel 2019, quando iniziarono a circolare le voci di una presunta liaison tra la ex modella, sposata dal 2009 con David Rocksavage, VII° marchese di Cholmdeley e il principe William. La quarantenne marchesa, stanca del matrimonio con un uomo più grande di lei di 23 anni, avrebbe rivolto la sua attenzione all’erede al trono d’Inghilterra. Rose e David, poi, vivono a Houghton Hall (Norfolk), meravigliosa residenza da 106 stanze poco lontano dalla tenuta di Anmer Hall, dove i principi di Galles amano trascorrere periodi di relax. Ciò avrebbe favorito la tanto discussa relazione.

Non solo: il marchese è una presenza di rilievo a corte e nel marzo 2023 Re Carlo III lo nominò Lord-in-Waiting, prestigioso incarico di rappresentanza. Altro fatto che avrebbe avvicinato ancora di più William e Rose. Nel 2022, ricorda Agi.it, i tabloid parlarono di una mai provata infedeltà coniugale di uno dei membri della royal family. Il nome non venne mai menzionato, ma sembra a corte tutti sapessero che si trattava di William. Nel 2023 un altro spinoso pettegolezzo: l’erede al trono avrebbe trascorso San Valentino con la Hanbury. Anche questa storia non è mai stata confermata e appare anche piuttosto inverosimile.

Non è finita: nel maggio dello stesso anno spuntò l’indiscrezione più grave: la terzogenita dei marchesi di Cholmondeley, Iris, sarebbe in realtà figlia di William. Sembra che in quell’occasione sia i principi che David e Rose abbiano preso in considerazione le vie legali, ma poi avrebbero deciso di non offrire il fianco a nuove polemiche.

C’è Rose dietro la “scomparsa” di Kate?

Sempre stando alle indiscrezioni la presunta storia tra William e Rose sarebbe iniziata quando Kate era incinta del terzogenito Louis. La principessa, però, avrebbe scoperto tutto e affrontato la situazione: secondo alcune versioni avrebbe avuto “un terribile scontro” sia con il marito sia con la presunta amante, forse pretendendo persino l’allontanamento dei marchesi dalla corte. In base ad altre si sarebbe limitata, diciamo così, a chiedere spiegazioni al principe.

“Secondo i tabloid quando Kate si è confrontata con lui, [William] è scoppiato a ridere. Sempre la replica migliore quando tua moglie ti accusa di tradimento” , ha scherzato Stephen Colbert, citato da Page Six, durante il Late Show della Cbs, lo scorso 13 marzo. Il gossip su Rose è tornato così prepotentemente alla ribalta da diventare anche oggetto di ironia. Colbert ha detto: “Il regno è frastornato dall’apparente scomparsa di Kate Middleton. Ora i segugi di Internet ipotizzano che l’assenza di Kate possa essere collegata al fatto che suo marito, il futuro Re d’Inghilterra William, avrebbe una relazione…Penso sappiate chi è la presunta [amante]…la marchesa di Cholmondely…”.

L’intervento di Colbert potrebbe essere giudicato un po’ inopportuno, ma su una cosa il comico e conduttore televisivo ha ragione: la storia del triangolo tra William, Kate Middleton e Rose Hanbury è tornata alla luce grazie ai social. Gran parte delle illazioni sulla principessa, sulla sua assenza e sulle sue condizioni di salute ha origine online. Non vi è uno straccio di prova che possa ancorarle alla realtà.