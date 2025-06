William e Harry uniti al suo funerale: ecco l'ultimo desiderio di Re Carlo

Si tratta di una richiesta di un padre per i propri figli o la decisione di un re di fronte al terribile destino di una malattia? L’anticipazione svelata dal Telegraph proprio su Re Carlo potrebbe essere entrambe. L’ultimo desiderio di Carlo, infatti, sarebbe quello di ricomporre, almeno simbolicamente, la frattura tra i figli William e Harry. Ma non solo. Il Re avrebbe già pianificato in ogni dettaglio le sue esequie pensando esattamente a questo obiettivo tanto ambizioso quanto evidentemente fondamentale per la famiglia reale.

Il metodo sarebbe proprio di mettere in primo piano duca di Sussex nel rito di addio finale. Secondo quanto riportato dal Telegraph, in vista degli Invictus Games del 2027 a Birmingham, per i quali Harry ha già invitato il padre, il sovrano avrebbe infatti disposto che il secondogenito – da tempo ai margini della vita reale – cammini fianco a fianco con il fratello maggiore, futuro re, in testa al corteo funebre tra le strade di Londra. Un gesto simbolico che, però, cerca di rispondere a una malattia purtroppo reale.

Nonostante la voglia di portare avanti i suoi impegni istituzionali, Re Carlo sarebbe affetto da una forma di tumore che i medici considerano non curabile con le terapie attualmente disponibili. Una notizia tragicamente confermata da fonti britanniche e statunitensi. Re Carlo ha ricevuto la diagnosi nel febbraio 2024. Una malattia resa pubblica quando Buckingham Palace ha diffuso un comunicato ufficiale.

Da allora, infatti, si sta sottoponendo a trattamenti sempre più intensi. Da qui forse la decisione di riavvicinare tutti i componenti della famiglia e, soprattutto, di ricompattare una volta per tutte William da una parte e Harry dall’altra.