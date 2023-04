Woody Harrelson e Matthew McConaughey sono fratelli?

Woody Harrelson e Matthew McConaughey saranno presto insieme sul piccolo schermo; eppure è sempre più insistente, in queste ore, la voce che vedrebbe i due uniti da un legame più profondo: quello di sangue. Esiste, infatti, una buona probabilità che i due attori siano figli dello stesso padre ed a dirlo è stato lo stesso Matthew McConaughey in un'intervista sul podcast Let’s Talk Off Camera di Kelly Ripa.

L’episodio scatenante

Tutto prende avvio da una rivelazione fatta proprio dalla madre di McConaughey, Mary Kathlene “Kay” McCabe, secondo cui conosceva il padre di Woody Harrelson, Charles Harrelson. Qualche anno fa, infatti, le due famiglie erano insieme in vacanza in Grecia. Un'occasione frequente nella vita dei due attori che, spesso, passano assieme il tempo libero. “Alcuni anni fa, in Grecia, ci siamo seduti a parlare di quanto siamo vicini e delle nostre famiglie”, ha spiegato l’attore ai microfoni di Kelly Ripa. Quella volta c'era anche la mamma di Matthew e, a questo proposito, ha raccontato l'attore: "Si parlava di quanto le nostre famiglie fossero vicine e mamma se ne esce con un 'Woody, io conobbi tuo padre'. Con una pausa speciale dopo quel 'conobbi'” – poi McConaughey ha rincarato la dose – “Era un 'conobbi' pesante”.

Le “indagini”

Dopo la rivelazione della mamma di Matthew, Woody Harrelson e Matthew McConaughey hanno iniziato ad indagare nelle loro rispettive storie familiari. Così facendo, è venuto fuori che il padre di Harrelson, rilasciato di prigione, era tornato a casa nello stesso periodo in cui i genitori di Matthew stavano attraversando una crisi coniugale culminata in un divorzio. Inoltre, McConaughey, durante lo show Let’s Talk Off Camera, ha anche aggiunto: “Poi ci sono possibili ricevute e luoghi nel Texas occidentale dove potrebbero essersi trovati, incontrati o ‘conosciuti’”.

Il test del Dna

Certamente, a sciogliere qualsiasi dubbio, potrebbe essere il test del Dna; tuttavia, i due non hanno ancora deciso di sottoporsi al test e a tal proposito, McConaughey ha spiegato: “È più facile per Woody dire: ‘Dai, facciamo il test’, perché cosa c’è in ballo per lui? È più difficile per me perché corro il rischio di dovermi chiedere: ‘Aspetta un attimo, quello che credevo mio padre potrebbe non essere mio padre dopo 53 anni in cui ne ero fermamente convinto?’”.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson che hanno già recitato insieme in EDtv e True Detective, saranno presto co-protagonisti in una nuova comedy su Apple TV+ scritta da David West Read, Brother from Another Mother, in cui, in una serie da dieci episodi, interpreteranno versioni romanzate di sè stessi mentre porteranno le rispettive famiglie sotto lo stesso tetto in un ranch del Texas. Non ci resta altro che attendere per scoprire se il titolo che, evocherebbe soltanto la loro grande amicizia, sia premonitore di un’altra verità.