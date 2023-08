“Lo yacht è di D’Alema?”. Sabrina Ferilli e il botta e risposta con gli haters

Un post pubblicato su Instagram per condividere con i seguaci un frammento di vacanze si è trasformato in un vivace botta e risposta con gli haters per Sabrina Ferilli. La celebre attrice ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo uno scatto in barca: un momento di relax sotto al sole, uno degli ultimi scampoli di estate. Come sempre, migliaia di “mi piace” e commenti, ma non mancano critiche e frecciatine. Alcune di queste hanno spinto l’interprete capitolina a rispondere per le rime.

Sabrina Ferilli e il botta e risposta social

Tra le varie provocazioni comparse tra i commenti del post, non sono mancati i riferimenti alla politica. Sabrina Ferilli non ha mai fatto mistero di essere una donna di sinistra e qualcuno ha messo in evidenza la tendenza degli elettori “rossi” di pensare soprattutto ai soldi. Tra i commenti più pungenti: “Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno?” . Ma l’attrice non ha lasciato correre e ha replicato di tutto punto. “No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele, assafa” , la sua risposta senza peli sulla lingua.

Attesa nelle prossime settimane in studio per le registrazioni di “Tu si que vales”, Sabrina Ferilli è attivissima sui social network, con oltre un milioni di followers solo su Instagram. E non è la prima volta che la Ferilli risponde in maniera tranchant agli odiatori. Ad aver mandato su tutte le furie l’attrice in questo caso è stato il riferimento all’ex primo ministro – con un passato nel Partito Comunista Italiano – e ad una presunta relazione con lui.