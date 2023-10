"Ti metto a farmi da lampada". La foto modificata, poi Zoe Cristofoli sbotta

Yearbook, la nuova tendenza social per i nostalgici degli anni '90, sta conquistando i vip. Sono tantissimi i personaggi famosi che da giorni condividono su Instagram il risultato della nuova applicazione Epik che, sfruttando l'intelligenza artificiale, consente di realizzare un book fotografico in stile annuario scolastico anni '90. Tra i tanti volti noti che si sono divertiti a condividere i risultati sui social c'è anche chi, come l'influencer Zoe Cristofoli, si è vista costretta a giustificarsi e la polemica è divampata.

Yearbook, le foto di Zoe Cristofoli

Nelle scorse ore la compagna del calciatore del Milan, Theo Hernandez, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram il suo personale "School book", risultato dell'utilizzo dell'app Epik. Una serie di foto in stile anni '90, dove Zoe Cristofoli appare giovanissima e senza tutti i tatuaggi, che oggi coprono gran parte del suo corpo. Il post in stile college americano ha catturato l'attenzione dei suoi follower e i commenti di apprezzamento si sono accumulati sotto alle foto. Tra i tanti consensi, però, non sono mancate neppure le critiche e addirittura l'attacco di un utente, che ha pensato che le immagini fossero vere.

Il battibecco con il follower

" Ma se hai la terza media!", ha tuonato l'utente accusando l'influencer, che si è difesa: "Forse tu hai la terza media". A quel punto, avendo ottenuto l'attenzione della Cristofoli, l'uomo l'ha punzecchiata sul personale: "La laurea l'hai presa prima o dopo che sei stata con Corona nel 2018?". Così la fidanzata di Hernandez è sbottata: "Non sono laureata caro mio, ma intanto ho due società, un negozio di tatuaggi, dei dipendenti, tanta voglia di fare, mantengo la mia famiglia e se voglio ti metto a farmi da lampada in giardino. Quindi torni al tuo posto o no? Quando ci vuole, ci vuole ". Ma invece di gettare acqua sul fuoco, la scontro si è acceso.

La replica di Zoe Cristofoli