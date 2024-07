La Zanzara chiude? Il tweet di David Parenzo scatena il caos sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

È bastata una parola in più, scritta a margine di un tweet di saluto, per scatenare il caos sui social network. Il "caso" riguarda La Zanzara, la popolare trasmissione radiofonica di Radio24 condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Giovedì 24 luglio è andata in onda l'ultima puntata stagionale del programma che ogni giorno intrattiene i radioascoltatori con temi di attualità, ospiti e zero censura. Parenzo ha annunciato lo stop estivo con un tweet pubblicato su X, ma un "forse" di troppo - scritto all'interno del cinguettio - ha scatenato il putiferio e ora in molti temono che a settembre La Zanzara non tornerà in onda.

Nato nel 2006 dalla mente di Giuseppe Cruciani, La Zanzara è uno dei format radiofonici più longevi e di successo, che alla soglia dei vent'anni di attività riesce ancora a tenere alta l'attenzione del pubblico con polemiche, personaggi e dibattiti politicamente scorretti. Come ogni anno il programma si concede una pausa estiva e l'ultima puntata - andata in onda giovedì 24 luglio - è stata annunciata con un tweet da David Parenzo, che ha aperto un vero e proprio caso.

Il tweet di Parenzo e la reazione del web

"Attension please: oggi La Zanzara chiude i battenti+++ ultima puntata... poi si torna (forse) a settembre", ha scritto il giornalista, taggando Cruciani. E quel forse, messo sapientemente tra parentesi, ha scatenato il caos in rete. In breve tempo sotto al tweet si sono moltiplicati i commenti di sorpresa e rabbia: "Forse un cazzo. A settembre ritornate e ti faremo impazzire di nuovo!", "Non fare scherzi con quel "forse" Tigre", "Forse? Non lo dire neanche per scherzo".

L'ipotesi di un mancato ritorno in onda della popolare trasmissione di Radio24 ha attirato l'attenzione anche delle agenzie di stampa, che hanno riportato il cinguettio di Parenzo e la reazione del popolo del web, ma qualcuno ha provato a gettare acqua sul fuoco, pensando a una "furbata" di Parenzo. "Ti piacerebbe il forse.

Ma mi sa che il "videogioco" continua", ha scritto un utente sotto al post pubblicato dal giornalista su X, mentre un altro ha aggiunto sicuro: "Ma non è vero, non chiude nulla, ma per cortesia. Solo chiacchiere".non ha commentato le parole di Parenzo e il cinguettio sibillino del conduttore è ben presto diventato virale sui social.